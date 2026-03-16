경남도, '3고' 위기 속 도민생활지원금 검토…비상대응 체제 돌입

지원금·기름값 보조 재정 투입

취약계층 보호 경제 활성화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 16일 도청에서 박완수 지사 주재 실국본부장 회의에서 중동 위기 촉발 '3고' 복합 위기 속 비상 대응 체계에 돌입했다고 밝혔다.

박 지사는 이날 민생 경제 심각성을 경고하며 도민 생활 지원금 검토를 포함한 적극적 재정 투입을 지시했다.

박완수 경남지사가 16일 오전 도청에서 실국본부장 회의를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.16

그는 "경남도는 지방채 발행 억제로 전국 최저 채무 비율을 유지해왔다"며 "재정을 아껴온 이유는 민생 한계 상황에서 도민 위해 쓰기 위함"이라고 밝혔다.

국가통계포털 자료를 인용하며 "지난해 4분기 적자가구 비율 25.0%로 2019년 이후 최고"라며 "국민 4명 중 1명 적자 살림, 지출 절반 생존 비용"이라고 지적했다. 그러면서 "도민 생활 지원금 포함 기름값 보탬 모든 수단 조속 강구"라고 주문했다.

주말 민심을 전하며 에너지 가격 급등으로 소상공인·농어민·플랫폼 노동자 생존권 위협을 언급했다. 박 지사는 "내수 침체 속 중동 전쟁 여파가 지역 경제 덮친다"며 농어업 난방비 지원·면세유 대책 등 에너지 취약계층 보호를 강조했다.

교육 분야에선 국립창원대·도립대 통합 성공과 글로컬 대학 성과를 바탕 청년 정주 여건 개선을 독려했다. 박 지사는 "교육 경쟁력이 지역 경쟁력"이라며 지자체·대학·기업 원팀으로 청년 정착 환경 조성을 당부했다.

동북아 물류 플랫폼 사업도 가속 전망이다. 12일 국회 통과 '국제물류진흥지역 지정·육성 특별법'과 연계 "진해신항·가덕신공항 배후 물류 거점 제도적 근거 마련"이라며 도민 공개를 지시했다.

박 지사는 "도민 살림 가장 어려운 지금, 전 공직자 민생 사각지대 살피고 서민 경제 회복에 역량 집중"이라 강조하며 회의를 마무리했다.

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