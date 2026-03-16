삼척시, 삼척장미축제 참여부스 모집

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척관광문화재단은 4월 17일까지 '2026 삼척장미축제'를 함께할 참여부스를 모집한다고 16일 밝혔다.

2025 삼척장미축제.[사진=삼척시] 2025.05.24 onemoregive@newspim.com

참여부스는 축제장 내 체험·판매·홍보 부스를 대상으로 하며, 신청서류는 삼척관광문화재단 누리집에서 내려받을 수 있다. 접수 후에는 축제 성격과의 적합성, 프로그램 구성, 현장 운영 역량 등 심사기준을 거쳐 4월 27일 재단 누리집 공지사항을 통해 선정 결과를 발표할 예정이다.

재단 관계자는 "장미를 매개로 관광객들이 일상 속에서 축제를 즐길 수 있도록 준비하고 있다"며 "지역 소상공인과 시민들이 함께 참여해 현장에서 체험과 먹거리, 로컬콘텐츠를 선보일 수 있도록 많은 관심과 신청을 바란다"고 말했다.

'2026 삼척장미축제'는 '장미나라'라는 고유 브랜드 스토리를 바탕으로 방문객들에게 다채로운 체험과 먹거리를 제공하는 오감형 축제로 운영될 계획이다.

축제 기간에는 장미 정원을 배경으로 한 체험 프로그램과 더불어 먹거리존, 포토존, 문화예술 전시 등 장미를 테마로 한 다양한 콘텐츠가 마련돼 가족·연인·친구 단위 관람객들의 발길을 사로잡을 전망이다.

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