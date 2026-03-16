현대차, 독일 뉘르부르크링 내 EV 급속 충전소 개소...4대 동시 충전

서킷 내 최인접 위치에 N 급속 충전소 구축…충전 편의성 대폭 향상

3월부터 브랜드 관계없이 누구나 전기차 충전 가능… 2035년까지 운영

EV 4대 동시 충전 가능…아이오닉 5 N·6 N 유럽 고객 대상 무료 충전 제공

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 독일 뉘르부르크링(Nürburgring) 서킷 내에 전기차(EV) 급속 충전소를 열었다.

현대차는 지난 14일(현지시간) 고성능 브랜드 '현대 N'이 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페 서킷에서 '뉘르부르크링 N 급속 충전소(N Hyper Charger Nürburgring)'를 개소했다고 16일 밝혔다.

'녹색 지옥(The Green Hell)'이라고 불리는 뉘르부르크링은 세계에서 가장 혹독한 주행 트랙으로 손꼽히며 자동차 마니아들의 성지로 사랑받는 서킷이다. 현대차는 뉘르부르크링 서킷 내 일반 고객들이 트랙 주행을 위해 진입하는 '투어리스트 드라이브(Tourist Drive)' 입구에 위치한 주차장에 이번 N 급속 충전소를 구축했다.

고성능 전기차의 우수한 성능을 트랙 위에서 온전히 즐기기 위해서는 안정적이고 신뢰할 수 있는 고속 충전 인프라가 필수적이다. 이번 N 급속 충전소 개소로 충전 편의성이 대폭 향상돼, 뉘르부르크링의 EV 운전자는 서킷 입구에서 충전한 직후 바로 트랙 주행에 나설 수 있게 됐다.

(사진 왼쪽부터) 잉고 뵈더(Ingo Boeder) 뉘르부르크링 CEO, 박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무), 아넷 페이(Annette Feyh) 현대차 독일법인 브랜드 경험 및 스포츠마케팅 팀장, 귀도 겔렌(Guido Gehlen) 현대 커넥티드 모빌리티 유한회사 커넥티드카 서비스 및 차징 디렉터가 '뉘르부르크링 N 급속 충전소' 개소식에서 기념 촬영하고 있다 [사진=현대자동차]

현대차는 올해 뉘르부르크링 서킷 트랙 시즌 개막에 맞춰 이달부터 방문객들을 대상으로 N 급속 충전소를 시범 운영할 예정으로, 브랜드 관계없이 모든 EV 차량을 충전할 수 있다. 현대차는 충전소 서비스 안정화 및 고도화를 거친 뒤, 4월부터 '차지 마이현대(Charge myHyundai)' 앱을 이용하는 유럽의 아이오닉 5 N, 아이오닉 6 N 고객에게 해당 충전소 한정 무료 충전 혜택을 제공할 예정이다. N 급속 충전소는 올해부터 2035년까지 10년간 운영된다.

구체적으로 뉘르부르크링 N 급속 충전소는 DC(직류) 급속 충전기 2대로 구성됐으며, 충전기 1대당 최대 2대씩 총 4대의 전기차를 동시에 충전할 수 있다. 최대 400kW(킬로와트)까지 급속 충전이 가능하며, E-GMP 기반의 고성능 EV 아이오닉 5 N과 아이오닉 6 N은 800V 초고속 충전 시스템을 바탕으로 충전량 10%에서 80%까지 18분 만에 충전이 가능하다.

현대차가 독일 뉘르부르크링 서킷에 개소한 '뉘르부르크링 N 급속 충전소' [사진=현대자동차]

현대차는 현대 N의 '모두를 위한 고성능(Performance for All)' 미션을 바탕으로 고성능 차량이 제공하는 운전의 즐거움을 더 많은 고객이 누릴 수 있도록 뉘르부르크링 N 급속 충전소를 마련하는 등 최근 고성능 EV 인프라 확장에 적극 나서고 있다.

먼저 국내에서는 2023년 아이오닉 5 N 출시와 함께 인제스피디움에 최초의 N 급속 충전소를 열었다. 현대차는 이곳에서 아이오닉 5 N 고객 대상 무료 충전 서비스를 지원해왔으며, 2026년 상반기 내에는 아이오닉 6 N 고객을 대상으로도 무료 충전 혜택을 확대 제공할 예정이다. 나아가 현대 N이 태동한 곳이자 전 세계 자동차 마니아들이 찾는 뉘르부르크링 서킷에 두 번째 N 급속 충전소를 마련했다.

박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무)은 "현대차는 아이오닉 5 N과 아이오닉 6 N으로 고성능 전기차의 가능성을 증명한 데 나아가 트랙 위에서 고성능 경험을 마음껏 즐길 수 있는 생태계를 조성하기 위해 N 급속 충전소를 구축했다"라며 "뉘르부르크링 서킷의 자동차 팬들이 충전 걱정 없이 '녹색 지옥'을 달리길 바라며, 앞으로도 현대차는 더 많은 고객들이 전동화 시대에도 운전의 재미를 느낄 수 있도록 고성능 전기차 생태계 확장에 적극 나서겠다"라고 밝혔다.

y2kid@newspim.com