셀트리온 항암제, 일본서 점유율 1위 타이틀 지속

베그젤마, 일본서 58% 점유율 기록...허쥬마, 트라스투주맙 처방 1위 유지

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 셀트리온에서 판매 중인 항암 제품들이 아시아 지역 내 핵심 제약 시장으로 꼽히는 일본에서 괄목할 만한 처방 성과로 시장을 선도하고 있다.

16일 의약품 시장조사기관인 아이큐비아(IQVIA) 및 현지 데이터에 따르면, 지난해 12월 기준 전이성 직결장암 및 유방암 치료제 '베그젤마(성분명 베바시주맙)'가 일본에서 58%의 점유율을 기록해 작년 9월 50% 점유율 돌파 이후 성장세를 지속한 것으로 확인됐다.

셀트리온 CI. [사진=셀트리온 제공] nrd@newspim.com

특히 베그젤마는 오리지널(아바스틴)을 포함해 5개 제품이 출시된 치열한 경쟁 속에서 셀트리온 바이오시밀러만의 제품 신뢰도 및 현지 유통 역량이 더해지며 압도적인 처방 성과를 거두게 됐다.

베그젤마가 성공할 수 있었던 배경에는 그보다 앞서 일본에 출시된 유방암 및 위암 치료제 '허쥬마(성분명 트라스투주맙)'의 성과가 자리하고 있다. 같은 기간 허쥬마는 일본에서 76%의 점유율을 기록하며 압도적인 처방세로 시장을 선점하고 있다.

베그젤마 [사진=셀트리온 제공] nrd@newspim.com

2019년 일본에 처음 출시된 허쥬마는 그해 8월 투약 주기를 늘린 '3주 요법' 허가를 획득한 이후 처방량이 꾸준히 증가해 왔다. 지난 2021년 2분기 처음으로 오리지널(허셉틴)의 점유율을 넘어서며 처방 1위 자리에 올라선 이후 약 4년 반 동안 이를 유지하고 있으며, 현재도 일본 트라스투주맙 시장의 4분의 3 이상을 차지하는 압도적 격차로 성장세를 지속하고 있다.

허쥬마 [사진=셀트리온 제공] nrd@newspim.com

셀트리온은 바이오시밀러에 우호적인 일본 항암 제도 특성을 적극 활용해 판매 성과를 높여 왔다. 일본에서 항암제는 '일본식 포괄수가제(Diagnosis Procedure Combination, 이하 DPC 제도)'가 적용돼 암 치료에 쓰이는 비용 전체를 일본 정부에서 정하게 된다. 이 때 의료기관에서는 책정된 의료비를 기준으로 약가가 낮은 의약품 사용 시 절감된 금액만큼 수익을 얻을 수 있다.

아울러 저렴한 의약품 사용으로 정부는 환급금을, 환자는 본인 부담금을 절감할 수 있어 통상 DPC 제도는 모두에게 이익이 되는 정책으로 평가된다.

항암제뿐 아니라 셀트리온 자가면역질환 치료제 역시 일본에서 성과를 높이고 있다. '램시마(성분명 인플릭시맙)'와 '유플라이마(성분명 아달리무맙)'는 일본에서 각각 43%, 17%의 점유율로 바이오시밀러 제품 가운데 가장 높은 처방량을 기록했다.

특히 유플라이마의 경우 일본에서 판매 중인 5개 아달리무맙 제품 가운데 가장 늦게 출시된 후발주자임에도, 기존 제품을 판매하며 쌓아 올린 브랜드 신뢰도 및 셀트리온만의 차별화된 판매 역량이 더해지며 성과로 연결돼 현지에서 큰 주목을 받고 있다.

셀트리온의 일본 성과는 앞으로도 지속될 전망이다. 지난해 8월 출시된 '스테키마(성분명 우스테키누맙)'로 제품 포트폴리오가 한층 강화돼 마케팅 시너지가 높아지고 있는 가운데, 올해 2분기에는 또 하나의 자가면역질환 치료제인 '앱토즈마(성분명 토실리주맙)'를 일본 시장에 선보이며 고수익 신규 제품 라인업을 추가할 예정이다.

일본 내 셀트리온 자가면역질환 제품군이 4종으로 확대되는 만큼, 현지 영업·마케팅 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 예상된다.

김호웅 셀트리온 글로벌판매사업부 부사장은 "아시아 핵심 제약 시장으로 꼽히는 일본에서 셀트리온 주요 제품들이 처방 선두권을 유지하며 의사 및 환자들로부터 높은 신뢰를 얻고 있다"며 "앱토즈마를 필두로 출시를 계획 중인 고수익 후속 제품들 역시 조기 시장 선점에 성공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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