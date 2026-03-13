경남도, 한국노총과 상생협력 간담회…상생협력 방안 논의

정책 반영 검토 및 협력 기반 확산
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 13일 오전 도청 도정회의실에서 한국노총 경남지역본부 관계자들과 상생협력간담회를 열고 상생협력 방안 모색과 건전한 노사문화 조성을 위한 협력을 다짐했다고 밝혔다.
간담회에는 한국노총 경남지역본부 의장을 비롯해 지역지부 의장, 산별노조 지회장 등 22명이 참석했다. 참석자들은 조선·방산·원전 등 도내 주력 산업의 흐름과 민생경제 현안을 공유하며 노동환경 개선 및 일자리 안정 방안을 협의했다.
박완수 지사는 "경남 산업의 기반이 회복세를 보이고 있지만 현장의 체감 경기는 여전히 쉽지 않다"며 "노동 관련 제도 변화에 대응하고 양극화 해소를 위해 도가 현장의 의견을 적극 반영하겠다"고 말했다. 이어 "노동 현장의 현실적인 애로를 자유롭게 제시해 달라"고 덧붙였다.
간담회에서는 진해항 비행안전구역 고도 제한 완화, 삼천포항의 항만기본계획 반영 등 항만 물류 경쟁력 강화 방안과 시외버스 종사자 저임금 개선 등 운수노동자 처우 개선 과제도 논의됐다.
도는 이번 간담회에서 제시된 의견을 정책에 반영하기 위한 검토에 나설 예정이다. 도는 앞으로 노사민정협의회 등 다양한 채널을 통해 산업계와 노동계가 함께 성장하는 협력 기반을 확산해 나갈 방침이다.
