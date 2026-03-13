민주당 광주 기초의원 경선 후보 40명 등록…26명 선출

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 광주시당은 기초의원 경선 후보로 40명이 등록했다고 13일 밝혔다.
경선이 실시되는 선거구는 전체 20개 중 9개이며 서구 다 선거구는 2명, 그 외에는 3명씩 총 26명을 선출하게 된다.
경선은 오는 13~16일 선거 운동 기간을 거쳐 17~18일 양일간 ARS 권리당원투표 방식을 진행된다.
당선자 명단은 투표 종료 이후인 18일 오후 11시 30분쯤 발표된다.
민주당 광주시당 선관위는 선거권을 가진 권리당원을 대상으로 후보 홍보 문자를 3회 발송한다.
또 후보가 제작한 2분 내외의 홍보 영상도 첨부할 예정이다.
민주당 광주시당 관계자는 "공정한 경선관리를 통해 경쟁력 있는 후보자가 선출될 수 있도록 최선을 다할 방침이다"고 밝혔다.
기초의원 선거구 경선 후보는 ▲서구가 김기성·김수영·양하길·이기성·이현남 ▲서구다 김영선·김인석·백종한 ▲서구라 김유안·박영숙·오지은·이성수 ▲남구가 김경묵·김보영·김춘구·이병철·장성환·조미애 ▲북구가 고점례·고영임·김상혁·신원근·주부겸 ▲북구나 김재덕·박정하·신정훈·이상룡·이용호 ▲북구마 김혜은·배미선·장동국·황혜원 ▲북구바 신재우·정재성·윤은경·한양임 ▲광산다 강한솔·박해원·조영임·최윤종 등이다.
