부산도시공사, 반부패·청렴 추진계획 발표…3대 전략·20개 과제

'반부패·청렴 추진계획 공유회의' 개최

청렴플러스 TF, 체계적 청렴 성과 창출



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사는 최근 사장 주재로 '2026년 반부패·청렴 추진계획 공유회의'를 열고, 올해 추진할 반부패·청렴 추진과제와 관련한 전사적 협력방안을 논의했다고 13일 밝혔다.

이날 신창호 사장을 비롯해 상임감사, 노조위원장, 본부장 및 부서장 등 주요 간부진이 참석했다.

공사는 올해 ▲청렴 인프라 구축을 통한 청렴 생태계 조성 ▲부패 위험 제거·개선을 위한 취약분야 관리 ▲청렴의식 제고 및 청렴문화 확산이라는 3가지 전략과 20개의 세부 추진과제를 마련했다.

최근 부산도시공사에서 열린 '2026년 반부패·청렴 추진계획 공유회의' [사진=부산도시공사] 2026.03.13

회의에서는 각 추진과제의 실행 방향을 공유하고, 부패 취약분야 개선과 청렴문화 확산을 위한 부서 간 협력 방안을 논의했다.

주요 시책의 체계적인 이행과 관리 강화를 위해 조직 전반의 협력체계를 더욱 강화하기로 했다.

'청렴을 최우선 가치로 삼고 소통과 협력을 기반으로 청렴 추진체계를 고도화한다'는 목표 아래 최고 경영진의 의지를 담은 '청렴플러스 TF'를 운영한다.

사장과 상임감사가 공동팀장을 맡아 주요 과제 추진 상황을 관리하고 실질적인 성과 창출을 도모할 계획이다.

신창호 사장은 "청렴은 공기업이 시민의 신뢰를 얻기 위해 반드시 지켜야 할 기본 가치"라며 "부패 취약요인을 지속적으로 점검하고 제도를 개선해 공정하고 투명한 조직문화를 만들어 가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com