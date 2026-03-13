부산교육청, 유보통합 대비 '보육업무 실전노트' 제작

현장 경험자 참여 실무중심 내용 정리

전국 교육청 배포로 안정적 이관 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 정부의 유보통합 추진에 따라 보육업무가 교육청으로 이관될 경우를 대비해 교육청 담당자의 보육업무 이해도를 높이기 위한 '보육업무 실전노트'를 제작했다고 13일 밝혔다.

유보통합은 현재 교육부가 담당하는 유치원 교육과 보건복지부가 담당하는 어린이집 보육체계를 통합하는 정책으로, 향후 유아교육 행정과 교육과정 운영 방식에 큰 변화를 가져올 전망이다.

시교육청은 안내서 제작을 위해 지난해 9월부터 자치구 보육업무 팀장들로 구성된 TF를 운영해 왔다.

사진은 부산시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

현장에서 실무를 담당한 경험자들이 참여해, 축적된 노하우를 정리함으로써 현장 적용성을 높인 실무중심형 업무매뉴얼로 제작했다.

'보육업무 실전노트'에는 교육청과 교육지원청 담당자가 유보통합 실행 과정에 활용할 수 있도록 보육업무 전반을 담았고, 현장 적용성을 높이기 위해 관련 제도와 절차를 실무 중심으로 정리했다.

실전노트에는 ▲어린이집 확충 및 운영 ▲보조금·인건비 지급 ▲보육교직원 관리 ▲보육료 지원 ▲지도·점검 등 보육행정의 주요 업무를 담았다.

시교육청은 제작한 안내서를 교육부와 타 시·도 교육청에도 배부해 참고자료로 활용하도록 도울 예정이다.

김석준 교육감은 "이번 안내서는 자치구 보육업무 담당자의 실무 경험을 바탕으로 정리한 참고 자료"라며, "유보통합 추진 과정에서 안정적인 보육업무 이관과 현장 적용에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

