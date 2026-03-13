트레저, 6월 컴백 앞두고 팬콘 깜짝 발표…서울→일본 공연

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 트레저가 오는 6월 신보 발매를 예고한 가운데 세 번째 팬 콘서트 개최 소식까지 깜짝 발표하며 팬들의 기대감을 높였다.

13일 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저는 오는 6월 19~21일까지 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 '트레저 더 스테이지 2026 인 서울'을 개최한다. 지난해 10월 '펄스 온' 투어의 서울 공연 이후 약 8개월만에 국내 팬들과 재회하는 자리다.

트레저 콘서트 포스터. [사진=YG엔터테인먼트]

트레저는 서울을 시작으로 일본으로 향해 총 8개 도시, 18회차에 걸쳐 공연을 이어간다. 이들은 오는 7월부터 9월까지 일본 오사카, 카나가와, 효고, 아이치, 후쿠이, 후쿠오카, 도쿄로 발걸음을 옮겨 현지 관객들과 호흡한다.

무엇보다 앞서 양현석 총괄 프로듀서가 오는 6월 트레저의 컴백 소식을 직접 전한 터라 그 열기가 벌써부터 뜨겁다. '공연형 아티스트'로 정평이 난 이들의 완성도 높은 퍼포먼스는 물론 다채로운 구성과 소통 이벤트로 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 전망이다.

YG 측은 "이번 공연은 그동안 트레저를 향해 변함없는 사랑을 보내준 국내 팬들과 보다 가까이 호흡하고자 마련한 자리"라며 "새로운 2막을 예고한 만큼 한층 단단해지고 성장한 멤버들의 또 다른 모습을 기대하셔도 좋을 것"이라고 전했다.

한편 트레저는 14개 도시, 27회차에 달하는 '2025-26 트레저 투어 '펄스 온'을 진행 중이다. 서울과 일본을 거쳐 마카오에서 아시아 투어의 포문을 연 이들은 타이베이, 마닐라, 자카르타, 싱가포르, 홍콩, 방콕, 쿠알라룸푸르 등지에서 글로벌 팬들과 만날 계획이다.

