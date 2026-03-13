대구 수성미래교육관, '꿈 창작 캠퍼스' 교육기관 선정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자 = 대구 수성미래교육재단은 대구광역시교육청 고교학점제 지원사업 2026 학교 밖 교육 '꿈 창작 캠퍼스(창체형)' 교육기관 공모사업에 선정돼 하반기부터 교육을 본격 운영할 예정이라고 13일 밝혔다.
선정된 프로그램은 착시 예술 기법인 아나모픽(Anamorphic) 기법을 활용한 미디어아트 교육으로, 수성미래교육관의 특화된 미디어 시설을 활용해 공간의 차원적 사고 확장과 확장현실(XR)에 대해 심도 있게 학습할 수 있도록 구성됐다.
이번 선정은 수성미래교육관의 특화된 공간과 교육프로그램으로 지역 고등학생들에게 차별화된 학습 경험을 제공함으로써 학교와 공유학습 체계를 구축했다는 점에서 의미가 있다.
수성미래교육관의 꿈 창작 캠퍼스'3D 착시 미술, 아나모픽 미디어아트'는 올해 하반기부터 운영할 예정이며, 대구 지역 고등학생이라면 누구나 참여할 수 있다. 프로그램 신청은 개강 한 달 전 공동교육과정 누리집을 통해 접수할 예정이다.
김대권 이사장은 "미래기술 교육의 전문성을 바탕으로 기존의 학교 교육과 차별화된 방식으로 미래교육 모델을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.
