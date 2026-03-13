'14주년' 비투비, 2년 10개월 만에 완전체…21일 신곡 발매

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 비투비가 데뷔 14주년을 맞아 완전체로 복귀한다.

소속사 비투비 컴퍼니는 지난 12일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 비투비의 새 디지털 싱글 커밍순 포스터를 공개하고 완전체 복귀 소식을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 비투비가 데뷔 14주년을 맞아 2년 10개월 만에 완전체로 컴백한다. [사진=비투비컴퍼니] 2026.03.13 alice09@newspim.com

공개된 포스터는 검은 배경 속에 노트가 놓여 있는 이미지로, 중앙에 그려진 시계가 비투비의 데뷔 일인 3시 21분(3월 21일)을 가리키고 있다. 여기에 비투비를 상징하는 블루컬러로 팀명과 신곡 발매일시가 새겨져 있어 글로벌 팬들의 설렘을 최고조로 끌어올렸다.

비투비 여섯 멤버가 함께하는 완전체 복귀는 지난 2023년 발매한 열두 번째 미니 앨범 '윈드 앤드 위시(WIND AND WISH)' 이후 2년 10개월 만이다.

비투비는 그간 앨범, 뮤지컬, 예능, 연기까지 다양한 분야에서 솔로 아티스트로 활발한 활동을 이어왔다. 솔로 활동으로 각자의 역량을 한층 더 업그레이드한 이들은 오랜만에 선보이는 완전체 신곡을 통해 '믿고 듣는 그룹'의 화려한 귀환을 알린다.

이번 복귀는 데뷔 14주년이라는 특별한 날 팬들을 위한 신곡을 준비한 비투비의 눈부신 '팬 사랑'을 느낄 수 있어 더욱 의미가 깊다. 오랜 시간 완전체 복귀를 기다려준 팬들에게 전하는 선물 같은 신곡인 만큼, 어떤 감성과 매력으로 깊은 울림을 전할지 기대가 모인다.

비투비의 새 디지털 싱글은 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되며, 자세한 정보는 추후 공개될 예정이다.

alice09@newspim.com