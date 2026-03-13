이선희, 올 상반기 중 신곡 발매…"막바지 작업 한창"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 이선희가 약 4년 만에 신곡을 발표한다.

13일 소속사 초록뱀엔터테인먼트에 따르면 이선희는 올 상반기 컴백을 목표로 막바지 작업에 한창이다. 2022년 YB와 함께 발매한 듀엣 '지지 않겠다는 약속' 이후 오랜만에 선보이는 신곡이다.

특히 K팝이 전 세계적인 문화 현상으로 자리 잡은 현시점에서, 한국 대중음악의 근간을 지켜온 이선희의 귀환은 그 자체로 의미를 지닌다. 퍼포먼스 중심의 아이돌 음악이 주류인 시장 환경 속에서, 목소리 하나만으로 세대를 관통해 온 이선희의 신곡은 국내 가요계의 스펙트럼을 한층 넓혀줄 것으로 예상된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 이선희. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.03.13 alice09@newspim.com

자신을 오랫동안 기다려온 팬들을 위해 신곡 작업에 공을 들인 만큼, 이번 컴백은 단순히 과거의 향수를 자극하는 데 그치지 않을 전망이다. 이선희가 걸어온 음악의 깊이를 다시 한번 보여주는 동시에, 새로운 시대와 호흡하는 음악적 시도를 통해 오늘날의 음악 팬들에게도 깊은 감동을 전할 것으로 기대된다.

이선희는 1984년 제5회 강변가요제 대상 수상과 함께 화려하게 데뷔한 이후, 'J에게', '아! 옛날이여', '나 항상 그대를', '추억의 책장을 넘기면', '인연' 등 시대를 대표하는 명곡들을 탄생시키며 대한민국 음악사에 굵직한 족적을 남기는 등 세대를 불문하고 전 연령층의 마음을 움직이는 아티스트로 자리매김했다.

데뷔 40주년을 넘어선 이선희는 지금까지도 철저한 자기관리와 끊임없는 음악적 탐구를 통해 '시대를 대표하는 목소리'로 불리고 있다. 미국 뉴욕 카네기홀 공연과 호주 시드니 오페라하우스 전석 매진 등 한국 가요계의 위상을 세계에 알리는 데 앞장서 온 그가, 이번 신곡을 통해 어떤 감성과 메시지를 전할지 이목이 쏠린다.

앞서 이선희는 지난 2023년 9월, 개인 법인인 원엔터테인먼트의 공금을 사적으로 이용하고 가족이 이를 업무 외 용도로 쓰게 한 배임 혐의를 받았다. 법원은 해당 사안에 대해 이선희에게 벌금형 약식명령을 내린 바 있다.

