전남도, 수산물 생산 전국 1위 유지

2025년 213만t·생산액 3.6조원...해조류 양식 호조 영향

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 지난해에도 전국 수산물 생산 1위를 이어갔다. 해조류 양식 호조와 산지가격 상승이 주된 요인으로 분석됐다.

전남도는 13일 국가통계포털(KOSIS) 자료를 분석한 결과, 2025년 전남지역 수산물 생산량이 213만t, 생산액은 3조6219억원으로 집계됐다고 밝혔다.

김양식장. [사진=전남도] 2026.03.13 ej7648@newspim.com

전국 생산량(355만t)의 60%, 생산액(9조170억원)의 40%를 차지하는 규모다.

생산량은 전년보다 14.0%, 생산액은 2.2% 증가했다. 도는 김·미역 등 해조류 양식 작황이 좋고 고수온기 폐사가 줄어 양식 여건이 개선된 점이 영향을 미쳤다. 또 넙치 등 일부 어종의 가격 상승과 살오징어·병어 등 어선어업 어획량 증가도 생산 확대에 기여했다.

어업 형태별로 보면 ▲양식어업 2조2835억원(196만240t) ▲어선어업 1조68억원(15만917t) ▲내수면어업 3316억원(1만7040t)으로 내수면어업은 뱀장어 산지가격 하락으로 생산액이 감소했다. 뱀장어 가격은 ㎏당 2023년 3만2371원, 2024년 3만2367원에서 2025년에는 2만5100원으로 떨어졌다.

품목별로는 ▲어류 1조3928억원(13만9359t) ▲패류 6477억원(12만2769t) ▲해조류 1조1425억원(182만8519t) ▲갑각류 2327억원(2만5194t) ▲기타 수산물 2062억원(1만2356t)을 기록했다.

특히 K-푸드 대표 수산물인 김은 생산량이 늘었으나 산지가격 하락으로 생산액은 전년보다 1170억원 줄어든 8420억원(55만5283t)으로 집계됐다.

박영채 전남도 해양수산국장은 "전남이 수산물 생산 1위를 이어가는 것은 어업인들의 땀과 노력 덕분"이라며 "생산 통계를 기반으로 전남 수산업 경쟁력을 더욱 높이겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com