경기도 '비관리청 도로공사 품질·안전 지킴이' 사업 추진

배성호 국장 "퇴직공무원의 경험과 전문성을 활용해 안전한 도로 환경 조성"

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 민간 등 비관리청이 시행하는 도로공사의 품질과 안전관리 강화를 위한 '비관리청 도로공사 품질·안전 지킴이' 사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 비관리청 도로공사는 도로를 직접 관리하는 기관이 아닌 기관이 관리청의 허가를 받고 진행하는 도로공사를 말한다.

'비관리청 도로공사 품질·안전 지킴이' 사업은 지난 달 26일 인사혁신처가 주관하는 '퇴직공무원 사회공헌 신규사업' 공모에 경기도의 제안이 선정됨에 따라 후속조치로 추진됐다. 토목(도로) 분야의 전문성 있는 퇴직공무원이 참여해 비관리청 도로공사 현장의 품질과 안전관리 강화를 위해 활동한다.

도시개발 등 대규모 개발사업 증가로 비관리청 도로공사가 증가해 도로공사의 현장 중심 점검체계 마련 필요성이 대두됨에 따라 경기도는 퇴직공무원의 현장경험을 활용한 이번 사업을 추진하게 됐다. 도로공사 현장의 관리 인력 부족으로 발생하는 관리 공백 해소에도 도움이 될 것으로 기대한다.

이번 사업의 참가자 모집과 사전교육은 4월부터 5월까지 진행되고, 선발된 '경기도 비관리청 도로공사 품질·안전 지원관'은 도로공사 현장업무 절차와 안전관리 등에 대한 교육을 받은 뒤 6월부터 11월까지 6개월 동안 현장지원 활동을 수행한다. 도로공사 현장을 방문해 공사 품질과 안전관리 상황을 확인하고 필요한 경우 현장 기술 자문을 제공한다.

배성호 경기도 건설국장은 "퇴직공무원의 경험과 전문성을 활용해 비관리청 도로공사 현장의 관리 공백을 메우고 안전한 도로 환경 조성에 힘쓰며, 도민 안전을 위한 현장 중심 관리 정책을 추진하겠다"고 말했다.

