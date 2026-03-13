'아트패러 밀라노' 김명숙 총감독 만난 최휘영 장관

최휘영 문화체육관광부 장관이 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 엑스 포르나체에서 열린 '아트패러(ArtPara) 밀라노-코르티나 2026' 전시 관람에 앞서 김명숙 총감독과 인사를 나누고 있다. 아트패러 밀라노-코르티나 2026은 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽·패럴림픽 기간에 맞춰 이탈리아 밀라노에서 열리는 전시로, 발달장애 예술가들의 작품을 소개하는 국제 전시 프로젝트다. [사진= 문체부]
