플레이브, 데뷔 3주년 라이브 뷰잉 성료…4월 13일 컴백 에고

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 플레이브가 데뷔 3주년을 기념해 진행한 라이브 뷰잉을 성황리에 마쳤다.

플레이브는 지난 12일 전국 CGV 41개 지점에서 상영된 데뷔 3주년 스페셜 라이브를 성공적으로 진행했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 플레이브의 스페셜 라이브 포스터. [사진=블래스트] 2026.03.13 alice09@newspim.com

팬미팅 콘셉트로 약 120분간 진행된 이번 라이브는 다양한 무대와 코너로 구성돼 팬들과 특별한 시간을 만들었다.

라이브는 '픽셀 월드(Pixel world)' 무대로 화려하게 막을 올렸다. 데뷔곡 '기다릴게' 뮤직비디오의 배경과 같은 장소에서 무대를 마친 멤버들은 팬들에게 반갑게 인사를 건넸다.

이어 영어, 중국어, 일본어, 스페인어 등 여러 언어로 세계 각국의 팬들에게 인사를 전하며 본격적인 라이브를 시작했다.

이어진 Q&A 코너에서는 곧 다가오는 컴백과 관련된 질문이 등장했다. 멤버들은 선공개곡 일부를 무반주로 가창하며 깜짝 스포일러를 전해 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 이어 '와치 미 우(Watch Me Woo!)' 파트 체인지를 선보이며 색다른 매력을 드러내 분위기를 한층 끌어올렸다.

플레이브는 마지막 소감을 통해 팬들에게 감사의 마음을 전했다. 노아는 "오늘 이 라이브가 너무 즐거웠고 행복했다"고 말했으며, 예준은 "플리들이 있어서 이렇게 3주년을 맞이할 수 있었다고 생각한다"며 팬들을 향한 진심을 덧붙였다.

엔딩곡 '우리 영화' 무대가 끝난 뒤 앵콜곡으로 데뷔곡 '기다릴게'를 선보이며 팬들의 뜨거운 환호 속에 데뷔 3주년 기념 라이브를 마무리했다.

라이브 종료 후에는 2025년에 발매한 세 번째 미니 앨범 타이틀곡 '대쉬(Dash)' 뮤직비디오 장면과 함께 컴백 날짜가 깜짝 공개되자 현장은 뜨거운 반응으로 가득 찼다. 플레이브는 오는 4월 13일 컴백을 예고하며 향후 활동에 대한 기대감을 높였다.

플레이브는 지난해 11월 두 번째 싱글 앨범 '플뿌우(PLBBUU)'를 발매하며 강력한 음원 파워를 선보였다.

이어 지난해 11월 21, 22일 양일간 서울 고척 스카이돔에서 열린 '대쉬: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore)'가 이틀 전석 매진되며 데뷔 첫 아시아 투어를 성황리에 종료했다.

