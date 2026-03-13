제 14회 디아스포라영화제, 공식 포스터 공개...5월 인천서 개막

5월 22~26일 인천아트플랫폼·애관극장 등 인천 일대 개최

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 아시아 유일의 디아스포라 전문 영화제인 '제14회 디아스포라영화제'가 공식 포스터를 공개하며 본격적인 시작을 알렸다.

13일 디아스포라영화제에 따르면 올해 공식 포스터는 지난 13년간 축적된 시간의 집합을 시각적으로 구현하는 데 중점을 뒀다. 특히 지난 회차들의 포스터 요소를 각각 하나의 '매듭'으로 설정하고 이들이 어우러지는 곡선을 통해 영화제가 걸어온 소중한 여정과 깊이를 형상화했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제 14회 디아스포라영화제 포스터 [사진=디아스포라영화제] 2026.03.13 taeyi427@newspim.com

이번 포스터 디자인은 복도 스튜디오의 이경민 디자이너가 맡았다. 이 디자이너는 "곡선들이 서로 교차하고 감기며 어우러진 구조는 서로 다른 경로와 시간이 만나 겹치는 디아스포라의 풍경을 떠올리게 한다"며 "선들의 덩어리는 영화제 이니셜인 'D' 형상을 느슨하게 드러내고 있다"고 설명했다.

이혁상 디아스포라영화제 프로그래머는 "전쟁 등으로 많은 이들이 비인권적 상황에 놓인 오늘날, 이주와 공존의 가치를 조명하는 영화제의 의미가 더욱 크게 다가온다"며 "오는 5월 인천에서 열리는 이번 영화제에 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 전했다.

올해로 14회를 맞이한 디아스포라영화제는 이주민들의 삶과 문화를 다루는 국내 최초의 이민 도시 인천을 배경으로 한다. 영화를 통해 경계를 넘는 화합과 존중의 가치를 실현하는 장으로 자리매김해 왔다.

제14회 디아스포라영화제는 오는 5월 22일부터 26일까지 인천아트플랫폼, 애관극장, 한중문화관 등 인천광역시 일대에서 개최된다. 자세한 사항은 공식 홈페이지(www.diaff.org)에서 확인할 수 있다.

