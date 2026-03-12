사천시, '항공MRO 산업단지' 준공…미래 전략도시 도약

지역경제 활성화 및 일자리 창출
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 오는 18일 '사천 항공MRO 산업단지' 준공식을 개최한다고 12일 밝혔다.
사천 항공MRO 산업단지는 사천읍 용당리 일원에 사업비 1795억 원을 투입해 29만9765㎡ 규모로 조성됐다. 항공정비 기업 집적을 통해 항공산업 경쟁력을 강화하고 우주항공 산업 발전 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
한국항공우주산업(KAI)과 한국항공서비스(KAEMS) 등 항공정비 기업이 입주 예정이며 경남경찰청 항공대 이전도 계획돼 항공산업 클러스터로 성장할 전망이다.
항공기 정비(MRO) 산업은 항공기 안전 운항을 책임지는 고부가가치 미래 산업으로 민간·군수 분야 정비 여건 강화가 기대된다.
관련 기업 유치와 정비 물량 확대를 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출 효과도 예상된다.
시 관계자는 "용당 항공MRO 일반산업단지 준공은 관광과 우주항공 산업이 함께 성장하는 미래 전략도시 도약의 중요한 성과"라며 "항공MRO 육성과 우주항공 경쟁력 강화를 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.
준공식에는 정부·항공 관련 기관·기업 관계자가 참석할 예정이다.
