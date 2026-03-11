광주시, 기본소득 '농민 햇빛연금' 도입 추진

농지 위에 태양광 발전…전국 첫 'RE100' 연계

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 이재명 정부 국정과제인 '농민 햇빛연금 기본소득' 실현에 나선다.

광주시는 11일 오후 시청 중회의실에서 '본량동 영농형 태양광 민관협의회 상생협약식'을 개최했다. 강기정 광주시장과 우원식 국회의장, 농민대표 등 150여명이 참석했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 11일 청사 대회의실에서 열린 '본량동 영농형 태양광 민관협의회 상생협약식'에 참석해 환영사를 하고 있다. 2026.03.11 bless4ya@newspim.com

협약에 따라 광주 광산구 본량동 일원 농지에 10㎿ 규모의 농업인 주도 영농형 태양광 사업이 본격 추진된다.

10㎿는 약 3000~4000가구가 한 달 동안 사용할 수 있는 전력량을 생산할 수 있는 규모다.

영농형 태양광은 농지에 작물을 키우는 동시에 태양광 발전도 할 수 있는 방식이다. 생산된 전력을 인근 기업에 공급하고, 발전 수익을 바탕으로 농민에게 '햇빛연금'을 제공하게끔 설계됐다.

특히 전국 최초로 기업의 RE100(재생에너지 100%) 참여와 연계해 추진된다.

광주시와 관계기관은 영농형 태양광 특별법 제정, 정책자금 활용 등 제도적 기반 마련에 협력하고 임차농과 자경농 등 실제 영농 종사자의 경작권이 지속 유지될 수 있도록 제도 개선과 인허가 지원에 힘을 모으기로 했다.

강기정 광주시장은 "농민에게는 햇빛연금을, 기업에게는 RE100 실현을, 광주에는 새로운 에너지 시대를 열어줄 성장의 기회"라고 강조했다.

이어 "민관협의회가 사회적 합의를 이끄는 성공 모델이 돼 농업과 에너지가 상생하는 전국적 표준을 만들고, 광주에서 시작한 모델이 전남광주통합특별시를 비롯해 전국적으로 확산되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

우원식 국회의장은 "본량동 영농형 태양광 사업의 사례는 국가적 에너지산업의 전환 국면이 될 것이라고 확신한다"며 "본량동 모델이 전국 곳곳에 확산돼 기업의 RE100 실현과 농촌 소멸위기 극복을 뒷받침하는 대표 성공사례로 자리잡을 수 있도록 의장으로서 함께 노력하겠다"고 말했다.

