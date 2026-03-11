정인화 시장 "광양, 동부권 산업대전환 중심도시로"

로봇·AI·반도체·2차전지 전략 한자리 논의

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 정인화 광양시장을 비롯한 국내 로봇·AI·반도체·2차전지 권위자들이 한자리에 모여 전남 동부권 산업 대전환 전략을 논의했다.

전남 광양시는 11일 시청 시민홀에서 학계·산업계 전문가, 광양시의회, 미래전략TF팀, 광양시 4차산업혁명위원회, 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 '전남 동부권 산업대전환 혁신 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

'통합의 중심, 광양의 미래'를 부제로 열린 이번 포럼은 오는 7월 출범하는 '전남광주통합특별시' 시대에 맞춰 통합특별법과 연계한 미래 산업 육성 방향과 전남 동부권 산업 전략을 집중 논의하기 위해 마련됐다.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 =11일 시청 시민홀에서 '전남 동부권 산업대전환 혁신 포럼'행사에서 광양시와 한국생성AI파운데이션 간 협약 체결을 진행했다. 2026.03.11 chadol999@newspim.com

정인화 시장은 기조 발언에서 "광양은 철강과 항만 인프라를 기반으로 로봇·AI, 반도체, 이차전지 등 미래 산업도시로 도약할 잠재력이 크다"며 "산업 대전환의 중심 도시로 확실히 자리매김하겠다"고 강조했다.

그는 "전남 동부권이 통합특별시 산업경제의 핵심 축이 될 수 있도록 통합특별법 하위 법령과 정책 수립 과정에 지역 산업 특성을 적극 반영하겠다"고 덧붙였다.

포럼은 광양시와 한국생성AI파운데이션(KGAF)이 인공지능 산업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하면서 시작됐다. 양 기관은 AI 기술을 철강·항만·제조 산업과 연계한 데이터·AI 기반 공동 프로젝트를 추진하며, 광양시는 행정·인프라 지원을, KGAF는 기업의 AI 기술 도입을 뒷받침하기로 했다.

좌장은 노경숙 스마트인재개발원 분원장이 맡았으며, 송세경 KAIST 교수가 로봇·AI, 전희석 가천대 화합물반도체센터장이 반도체, 정기영 순천대 교수가 이차전지, 이정관 전남테크노파크 본부장이 전남 동부권 산업 전반을 주제로 각각 기조 강연에 나섰다. 이들은 글로벌 기술 트렌드와 함께 동부권 산업 벨트 구축, 인재 양성, 기업 유치 전략 등 구체적 과제를 제시하며 철강·석유화학 기반 위에 첨단산업을 접목하는 '산업 대전환' 방향을 제언했다.​

이어진 타운홀 방식 자유토론에서는 시민과 전문가들이 함께 전남·광주 통합특별법 주요 내용과 '전남광주통합특별시' 구상 속에서 동부권 산업 위상을 높일 방안에 대해 의견을 나눴다. 현장에서는 AI·로봇, 반도체, 이차전지 등 미래 산업 육성과 기존 주력 제조업 경쟁력 강화를 어떻게 연계할지에 대한 다양한 제안이 쏟아졌다.

광양시는 이번 포럼을 통해 제시된 로드맵을 전남 동부권 산업 전략과 시 중장기 발전계획에 단계적으로 반영해 나갈 방침이다. 시 관계자는 "AI와 로봇 기술을 기반으로 기존 철강·석유화학 산업의 생산성과 경쟁력을 높이는 한편, 반도체와 이차전지 산업을 새로운 성장 동력으로 키워 미래 첨단산업 거점 도시로 도약하겠다"고 말했다.

