现代汽车集团去年营业利润首超大众 位居全球第二

纽斯频通讯社首尔3月11日电 数据显示，韩国现代汽车集团去年在全球整车市场超越德国大众汽车，营业利润位居第二。

位于首尔良才洞的现代汽车集团总部。【图片=现代汽车提供】

据业界11日消息，大众汽车集团去年录得营业利润89亿欧元。这一数字低于包括现代汽车、起亚、捷尼赛思在内的现代汽车集团的年度营业利润。现代汽车集团去年实现销售额300.3954万亿韩元，营业利润20.5460万亿韩元。

这是现代汽车集团首次在年度营业利润上超越大众汽车集团。大众汽车集团表示，营业利润下降主要受美国加征关税、保时捷产品战略调整带来的成本增加、汇率波动以及价格和销售结构变化等因素影响。

全球整车销量第一的丰田汽车集团去年销售额为50.4508万亿日元，营业利润为4.3128万亿日元（约40.2万亿韩元）。在营业利润率方面，现代汽车集团录得6.8%，仅次于丰田（8.6%），排名第二。而大众汽车集团的营业利润率仅2.8%。

关税成本方面，现代汽车集团负担约7.2万亿韩元，丰田则负担约1.2万亿日元（约11.18万亿韩元）。

另一方面，按销量计的全球整车市场排名中，现代汽车集团位列第三。丰田汽车集团以1132万辆居首，大众汽车集团以900万辆排名第二。现代汽车集团销量为727万辆。美国通用汽车以618万辆排名第四，Stellantis以548万辆位列第五。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社