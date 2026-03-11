한국타이어 후원 월드 랠리 챔피언십 '사파리 랠리 케냐' 개최

다이나프로 R213, 일관된 접지력과 안정적 핸들링 구현

R&D 혁신으로 글로벌 SUV 타이어 시장 선도

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 한국타이어)는 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 '2026 월드 랠리 챔피언십(2026 FIA World Rally Championship, WRC)'의 3라운드 경기 '사파리 랠리 케냐(Safari Rally Kenya)'가 3월 12일부터 15일(현지시간)까지 '케냐 나이바샤(Kenya Naivasha)' 일대에서 개최된다고 11일 밝혔다.

이번 '사파리 랠리 케냐'는 케냐의 수도인 '나이로비(Nairobi)'에서 벗어나 '그레이트 리프트 밸리(Great Rift Valley)' 내 위치한 나이바샤 호수 일대의 혹독한 비포장 지형에 초점을 맞춘 레이스로, 새로운 고난도 코스에 대한 드라이버들의 빠른 적응과 레이스 전략 설정이 요구된다.

해당 랠리는 4일간 약 300.52km에 달하는 총 20개의 스페셜 스테이지(SS)를 주파하는 방식이다. 깊고 거친 모래와 날카로운 암석, 광활한 사바나 지형, 악명 높은 미세 모래 '페시페시(fesh-fesh)', 급변하는 기상 조건 등이 어우러져 WRC의 가장 극한 오프로드 랠리 대회 중 하나로 꼽힌다. 이에 따라, 랠리 전 구간에서 안정적인 내구성과 접지력, 핸들링 성능을 유지하는 타이어의 역할이 경기를 좌우하는 핵심 요소로 작용할 전망이다.

2025 WRC 사파리 랠리 케냐- 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀 [사진=한국타이어]

한국타이어는 이번 대회에서 SUV 전용 타이어 브랜드 '다이나프로(Dynapro)'의 익스트림 전천후 랠리용 타이어 '다이나프로 R213'을 공급해 최상의 경기력을 지원한다. '다이나프로'는 일상 속 평범한 도로부터 험로까지 모든 지형에 최적화된 SUV 전용 타이어 브랜드다. 마른 노면과 젖은 노면 모두에서 사계절 내내 뛰어난 주행 안정성과 내구성을 발휘하며, 겨울용 타이어 필수 인증 마크 '3PMSF'도 획득해 눈길 주행 성능도 인상적이다.

한국타이어의 '다이나프로'는 현재 한국을 포함한 유럽, 중국, 중남미, 중동, 아세안 등 세계 각지의 온∙오프로드 환경에 최적화된 라인업으로 운영되고 있으며, 세계 최대 규모의 SUV∙픽업트럭 시장 북미에서도 브랜드 영향력을 빠르게 넓히고 있다.

이번 대회에 출전하는 모든 차량에 장착되는 '다이나프로 R213'은 '하드(Hard)', '소프트(Soft)' 버전으로 공급되며, 랠리 환경 최적 설계로 진흙∙자갈∙모래 등 비포장 노면에서 발생하는 충격을 효과적으로 흡수하고 뛰어난 내열성과 내마모성도 겸비해 탁월한 랠리 퍼포먼스를 유지하는 점이 강점이다.

특히, 이번 대회부터 새롭게 선보이는 '소프트' 타이어는 젖거나 미끄러운 노면에서 더욱 향상된 접지력을 제공하고, 극한 주행 환경에서 탁월한 내구성을 발휘하는 점이 특징이다. 한국타이어는 대회 기간 동안 까다로운 사바나 초원의 노면 환경을 극복하는 퍼포먼스를 발휘하며 혁신 테크놀로지를 입증한다는 계획이다.

'사파리 랠리 케냐'는 2021년 WRC 대회 복귀 이후 5년 연속 '토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀(Toyota GAZOO Racing World Rally Team)' 소속 드라이버들이 우승을 차지하며 강세를 이어온 대회다. 그러나, 지난해 대회에서는 '현대 쉘 모비스 월드 랠리 팀(Hyundai Shell Mobis World Rally Team)' 소속 드라이버들이 2위와 3위를 차지했으며, 'M 스포트 포드 월드 랠리 팀(M-Sport Ford World Rally Team)'의 전력도 만만치 않아 치열한 접전이 예상된다.

한편, 한국타이어는 WRC, '유러피언 랠리 챔피언십(European Rally Championship)' 등 글로벌 주요 오프로드 모터스포츠 대회에 '다이나프로' 레이싱 타이어 독점 공급 또는 참가팀 후원으로 글로벌 톱티어(Top Tier) 수준의 기술력과 품질 경쟁력을 입증하고 있다. 모터스포츠 대회에서 확보한 주행 데이터는 최첨단 인프라와 결합하여 고성능 SUV∙픽업트럭에 최적화된 혁신 테크놀로지로 발현되며 '다이나프로' 브랜드가 글로벌 시장을 선도하는 원동력이 되고 있다.





y2kid@newspim.com