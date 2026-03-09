오세훈, 국힘 '절윤' 결의에 "의미 있는 변화…선거 치를 발판 마련"

"당 노선 정상화에 나선 것 다행스럽고 감사"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 당의 노선 변화를 촉구하며 공천 신청 접수를 하지 않은 오세훈 서울시장이 '윤 어게인' 반대 입장을 밝힌 국민의힘 결의문에 "의미 있는 변화"라면서 환영 의사를 밝혔다.

오 시장은 9일 국민의힘 결의문 발표 이후 페이스북에 '의미 있는 변화가 시작됐다'는 제목의 글을 올려 "오늘 의원총회를 통해 의원들이 당 노선 정상화에 나선 것을 다행스럽고 감사하게 생각한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 오세훈 서울시장이 9일 오후 청년 주거난 해소 방안을 마련하기 위해 동대문구 휘경동 현장을 방문해 주거시설 점검을 마친 뒤, 주거환경 개선과 국민의힘 당 지도부에 대한 질문에 답변하고 있다. 2026.03.09 kunjoo@newspim.com

그는 "우리 당 소속 의원 전원 명의로 '절윤'을 천명하는 결의문을 채택한 것"이라며 "수도권 출마 후보자들이 이제 선거에 임할 수 있는 최소한의 발판이 마련된 것"이라고 평가했다.

이어 "이번 결의문이 선언에 그치지 않고, 하나 하나 실천되어 국민의 신뢰와 사랑을 받는 정당으로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이날 오후 국민의힘은 소속 의원 전원 명의 결의문을 채택해 윤석열 전 대통령과의 절연을 선언했다. 국민의힘은 결의문에서 "잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한 번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다"며 "윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대한다"고 발표했다.

국민의힘 서울시장 유력 주자인 오 시장은 그간 지도부를 향해 윤 전 대통령 '절연' 등 당 노선 변화를 요구해왔다. 장동혁 대표 지도부가 별다른 입장을 내지 않으면서, 오 시장은 지난 8일까지였던 지방선거 후보 공천 접수를 신청하지 않았다.

