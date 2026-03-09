경기복지재단 "현장서 구축한 불법사금융 피해 대응 모델 정부 정책으로 확대"

경기도 현장 대응 모델, 정부 '원스톱 피해지원 시스템'으로 확대

3년간 불법사금융 피해 도민 4315명 지원...현장 데이터 기반 정책 협력

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = "내일이 오는게 무서웠습니다. 빚 때문에 가족의 얼굴을 보는 것도 죄스러웠던 시간, 경기도가 제 손을 잡아주었습니다."(경기도 불법사금융 피해도민 A씨)

원스톱 종합·전담지원체계 구축 관련 유관기관 MOU체결. [사진=경기복지재단]

경기복지재단이 정부가 추진하는 불법사금융 피해자 원스톱 지원체계 구축에 참여하며 경기도가 현장에서 구축해 온 불법사금융 피해 대응 모델이 중앙정부 정책으로 확대된다.

경기복지재단은 9일 서울 중구 서민금융통합지원센터에서 금융위원회, 금융감독원, 서민금융진흥원·신용회복위원회, 대한법률구조공단, 서울시복지재단 등 관계기관과 함께 '불법사금융 원스톱 종합·전담 지원시스템 구축을 위한 업무협력 협약'을 체결한다. 이번 협약으로 불법사금융 피해자에 대한 상담, 수사 연계, 법률 지원, 채무조정 등 다양한 지원을 한 곳에서 통합하여 신속하게 대응하는 원스톱 시스템이 마련된다.

특히 이번 정책은 '전담부서 설치와 불법사금융 광고 근절 등 경기도의 정책 사례를 벤치마킹' 하도록 한 대통령 지시사항(2025년12월26일)을 반영해 마련된 것으로 알려졌다. 경기도는 2022년부터 전국 최초로 불법사금융 피해지원 전담 조직을 운영하며 피해 상담, 불법추심 대응, 수사 연계 등을 수행하는 현장 중심 대응 체계를 구축해 왔으며 경기복지재단의 채무협상 및 피해 구제 노하우가 이번 원스톱 지원체계의 핵심 모델로 활용된다.

협약에 따라 참여기관은 ▲피해정보 공유▲기관 간 연락체계 구축▲전산시스템 연계▲공동 홍보 및 협의체 운영 등을 통해 불법사금융 피해자 지원을 위한 협력체계를 강화하게 된다.

경기복지재단은 이번 협약을 통해 불법사금융 피해 상담 및 구제뿐 아니라 지원 제도 안내 및 관계기관 연계 강화 등 더욱 폭넓은 피해 지원에 앞장설 예정이다.

경기복지재단은 지난 3년간 총 4315명의 피해자를 지원하고 1만 7000여 건의 불법사금융 채무 종결 노력을 통해 약 194억 원 규모의 피해 예방 성과를 거두며 경기도 금융복지 안전망 구축에 기여했다. 재단은 이번 협약을 통해 중앙정부와의 협력을 더욱 강화하고, 현장에서 축적된 피해 대응 경험과 데이터를 기반으로 불법사금융 피해지원 정책 개선에도 적극 참여할 계획이다.

경기복지재단 이용빈 대표이사는 "가장 힘든 순간에 국가가 곁에 있다는 확신을 주는 것이 진정한 복지"라며, "산촌 마을부터 대도시의 골목까지, 단 한 명의 도민도 불법 사채의 늪에서 눈물 흘리지 않도록 경기도가 끝까지 곁을 지키겠다"고 말하면서 "경기복지재단이 현장에서 축적해 온 경험과 데이터가 정부의 원스톱 피해지원 체계 구축에 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

기타 자세한 사항은 경기복지재단 불법사금융피해지원팀과 온라인접수로 신청 하면 된다.

