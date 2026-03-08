지수X서인국, 로망 실현 로맨틱 코미디 '월간 남친'...글로벌 시청자도 '심쿵'

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=넷플릭스(Netflix) 시리즈 '월간남친'이 공개 직후 전 세계 시청자들의 설렘을 자극하고 있다. 지수와 서인국의 로망 실현 로맨틱 코디디가 글로벌 시청자들을 사로잡고 있다.
현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디 '월간남친'이 지난 6일 공개 후 뜨거운 화제를 모으고 있다.
가상 세계에서 펼쳐진 데이트 장면은 짜릿한 도파민과 설렘을 선사했고, 사랑에 상처받았던 미래가 가상 연애 구독 서비스 '월간남친'을 통해 다시금 현실 사랑에 용기를 내는 이야기는 따스한 공감을 안겼다.
지수와 서인국의 로맨틱한 케미스트리에도 관심이 쏟아졌다. 두 사람은 '혐관'으로 시작해 점차 서로를 신경쓰며 가까워지는 미래와 경남(서인국)의 관계를 섬세하게 그려내 설렘 지수를 높였다. 여기에 서강준, 이수혁을 비롯해 옹성우, 이재욱, 이현욱, 김영대, 박재범, 이상이 등 개성 넘치는 배우들이 총출동해 가상 연애 구독 서비스 '월간남친' 속 연인들로 활약하며 실감 나는 데이트 장면을 완성했다. 미래의 전 남자친구 '세준' 역을 맡은 김성철도 현실 연애 에피소드를 그려내며 몰입을 이끌었다.
국내외에서 열띤 반응도 쏟아졌다. 특히 해외 언론에서는 "이 작품은 '관심이 곧 가치가 되는 시대' 속에서, 그리고 끊임없이 많은 것을 요구받는 현실 속에서 여성들이 내리는 선택이 어떤 감정과 결과를 낳는지에 주목한다. … 지금까지 연기한 캐릭터 중 지수에게 가장 잘 어울리는 역할이자 여성 중심 로맨스 장르의 매력을 보여준 <월간남친>은 충분히 즐거운 작품"(타임) "<월간남친>은 지수의 매력과 그가 경험한 다양한 데이트 시나리오로 다른 한국 로맨틱 코미디와 차별화를 보여준다"(디사이더) 등의 반응이 이어지며 <월간남친>의 글로벌한 인기를 실감케 했다.
국내 시청자들 역시 "최근에 본 로코 중에 제일 재밌고 설렜음. 로코의 맛 이거지"(왓챠피디아 @으*) "월간남친 로판 학교 의학 재난 법정 사극 온갖 장르 다 섞여 있는 거 웃겨. 지수 판타지 어디까지 펼쳐질 지 감도 안 옴"(X @be****) "드디어 지수한테 잘 맞는 장르를 찾은 것 같다"(유튜브 @쿵쿵***) 등의 열렬한 반응을 보였다.
국내외 뜨거운 열기에 힘입어 8일 넷플릭스 시리즈 '월간남친' 측은 지수, 서인국 배우와 함께 팬 이벤트 '구독자 애프터 파티'를 개최한다. 팬 이벤트가 시작되기 전에는 가상 세계 속 데이트 테마를 실현한 포토 존과 '가상 연인'들의 목소리를 들을 수 있는 체험형 전시가 마련되어 있어 '월간남친'을 사랑하는 팬들이 작품을 더 가까이 즐기며 경험할 수 있다.
한편, 지수 서인국의 로망 실현 로맨틱 코미디 <월간남친>은 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.
