청주대 어일선 교수 연출 영화 '열여덟 청춘'…이달 25일 전국 개봉

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주대 영화영상학과 어일선 교수가 연출한 영화 '열여덟 청춘'이 오는 25일 전국 극장에서 개봉한다.
8일 어일선 교수 측에 따르면 '열여덟 청춘'은 청주대 인문사회대학·예술대학·국제교육센터와 청주 대성중학교 등 청주 일원을 배경으로 촬영된 청춘 드라마로 전소민과 그룹 위키미키 출신 김도연이 주연을 맡았다.
존재감에 대해 고민하는 십 대의 모습을 그린 성장 소설 '열여덟 너의 존재감'을 원작으로 ㈜26컴퍼니가 제작했다.
자신만의 교육관으로 학생들에게 호응을 얻지만 동료 교사들과의 갈등을 겪는 교사 '희주'(전소민)와 세상과 거리를 두려는 고등학생 '순정'(김도연)의 만남을 중심으로 이야기가 전개된다.
작품은 학창 시절 누구나 한 번쯤 느꼈던 외로움과 성장통, 그리고 스승과 제자 사이의 따뜻한 유대감을 담아 학창 시절의 향수를 자극할 예정이다.
여기에 모모랜드 출신 배우 이혜빈이 '인별녀' 역으로 출연해 청춘의 공감과 현실감을 더했다.
연출을 맡은 어일선 감독은 "우리 시대의 좋은 선생님들과 밝고 건강한 학생들을 떠올리며 그 시절의 진심을 다시 전하고 싶었다"라며 "관객들이 영화 속 열여덟의 시간에서 공감과 위로를 느끼길 바란다"라고 전했다.
어 감독은 청주대 영화영상학과 교수로, 한중 합작 영화 '사랑후애', '플라스틱 트리', '사이에서' 등 다양한 작품을 각본·연출한 바 있다.
최근에는 3D 애니메이션 '슈팅스타' 등 새로운 장르로도 활동 영역을 넓히며 꾸준한 창작을 이어가고 있다.
