국방부, 김선봉 보좌관 업무배제…여당 비위 의혹에 즉각 조사 착수

전통 깨고 첫 일반직 임용…조사 결과 따라 향후 거취 결정 전망
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 여당 의원이 제기한 비위 의혹과 관련해 김선봉 국방보좌관(옛 군사보좌관)을 업무에서 배제하고 즉각 조사에 착수했다.
국방부 관계자는 3일 "관련 의혹에 대해 즉각적으로 조사를 실시하고, 결과에 따라 적절한 조치를 취할 예정"이라며 "공정한 조사를 위해 김 보좌관은 조사 기간 동안 업무에서 배제된다"고 밝혔다.
이번 조치는 부승찬 더불어민주당 의원이 지난달 27일 소셜미디어를 통해 김 보좌관의 승진 임용에 반대한다는 입장을 공개하면서 비롯됐다. 부 의원은 "이 인물은 윤석열 정권 당시 이종섭 전 국방장관과 김용현 대통령경호처장의 지시에 맹목적으로 복종해 나를 조작 기소하는 데 앞장섰던 자"라고 주장했다.
부 의원은 윤석열 정부 초반인 2023년, 본인이 출간한 저서에서 역술인 '천공'의 대통령 관저 사전답사 의혹을 제기했다가 군사기밀보호법 위반 혐의 등으로 수사를 받아왔다고 밝혔다. 그는 "이로 인해 방첩사, 서울경찰청, 중앙지검, 군검찰 등에서 조사를 받았고, 현재 2건은 중앙지검으로 송치됐으며 1건은 군사법원에서 재판 중"이라고 말했다.
김선봉 보좌관은 국방부 장관의 국내외 활동과 정책 업무를 직접 보좌하는 직위에 있다. 해당 보직은 그간 주로 육군 장성급 장교가 맡아왔으나, 국방부는 김 보좌관을 일반직 공무원 신분으로 임명하며 "민주적 통제 강화와 군 균형 발전에 의미가 있다"고 평가한 바 있다.
국방부는 이번 조사 결과에 따라 김 보좌관의 향후 거취를 포함한 후속 인사 조치 여부를 결정할 예정이다.
gomsi@newspim.com