광명시, 도시재생에 '탄소로운 팝업' 통해 주민 참여 탄소중립 실천 추진

박승원 시장 "탄소중립 실천이 일상의 문화로 자리 잡을 수 있도록 지원"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 사회연대경제기업 4곳과 손잡고 '탄소로운 팝업' 사업을 본격 추진한다.
시는 3일 시청 중회의실에서 광명3동 더드림 도시재생사업의 일환으로 '탄소로운 팝업' 활성화를 위한 협력식을 열고 주민 참여형 탄소중립 실천 모델을 현장에 적용하기 위한 협력체계를 구축했다.
이번 협력은 지역에서 활동하는 사회연대경제기업의 전문성과 주민 참여 기반을 결합해 주민이 주도하는 도시재생 활동을 확산하고, 현장 중심의 실행 체계를 구축하기 위해 마련했다.
시는 앞서 공개 모집과 심사를 거쳐 ▲무지개 마을관리사회적협동조합▲비긴21 사회적협동조합▲홀리스틱터치 협동조합▲지구애나비 협동조합 등 4개 기업을 최종 선정했다.
'탄소로운 팝업'은 주민이 짧고 가볍게 참여할 수 있는 팝업 형태의 교육 프로그램이다. 생활용품 수리 교육, 업사이클 제품 제작, 친환경 제품 체험과 리필데이 운영 등 탄소중립 실천을 일상으로 확장하는 활동으로 구성한다.
사업은 3월부터 12월까지 광명3동 주민을 대상으로 운영한다. 시는 총 3000만 원 규모의 예산을 투입해 강사수당·재료비·홍보비를 지원하고 교육 공간을 제공할 예정이다.
참여 기업은 지역 특성을 반영한 프로그램을 기획·운영하고 주민 주체를 발굴해 지속 가능한 도시재생 모델을 제시하게 된다.
박승원 광명시장은 "도시재생은 공간 정비에 그치지 않고 주민이 직접 참여해 역량을 키우는 과정"이라며 "사회연대경제기업과의 긴밀한 협력으로 탄소중립 실천이 일상의 문화로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
한편 광명시는 '탄소로운 팝업'을 계기로 주민 주도의 환경 실천 문화를 정착하고 도시재생과 사회연대경제가 결합한 '지역공동체 자산화 모델'을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com