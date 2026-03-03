과천시, 지정타 연결녹지·단설중학교 조성 현장 안전관리 실태 점검

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 3일 과천지식정보타운 내 연결녹지 1~5구간과 근린공원3 내 단설중학교 조성 현장을 방문해 사업 추진 상황과 공사장 안전관리 실태를 점검했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 점검은 시민 생활과 밀접한 녹지·교육시설 조성 사업의 공정 관리와 현장 안전 확보를 위해 마련됐다.
연결녹지 1~5구간은 오는 6월 30일 준공을 목표로 추진 중이다. 해당 구간은 도시 내부를 연결하는 선형 녹지로, 시민들이 일상에서 산책과 휴식을 즐길 수 있는 생활권 녹지 공간이다.
지구계획 변경에 따라 설계 조정이 이뤄지면서 착공이 다소 늦어졌으나 시는 공정 관리를 통해 준공 일정에 차질이 없도록 관리하고 있다.
근린공원3에 조성되는 단설중학교는 올해 9월 건축공사 착공, 2028년 3월 개교를 목표로 현재 부지 조성이 진행되고 있다.
이날 현장에서는 세륜시설 운영 상태와 공사 차량 통행 관리, 비산먼지 저감 조치 등 환경·안전관리 실태를 중점적으로 확인했다.
과천시는 공사 과정에서 발생할 수 있는 안전 및 환경 문제를 지속적으로 점검해 주민 불편을 최소화할 방침이다.
신계용 과천시장은 "연결녹지와 단설중학교는 과천지식정보타운 정주 여건을 완성하는 기반시설"이라며 "공정과 안전을 철저히 관리해 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
