안성시, '경기도 여성청소년 생리용품 보편지원' 접수…최대 16만8000원

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 오는 4일부터 '2026년 경기도 여성청소년 생리용품 보편지원 사업' 신청을 받는다.
3일 시에 따르면 이번 사업은 시에 주민등록이 있거나 외국인 등록·국내 거소 신고가 된 만 11~18세(2008~2015년생) 여성청소년들에게 생리용품을 지원하는 사업이다.
지원은 1인당 월 1만4000원(연 최대 16만8000원)이며 안성사랑카드 포인트로 지급돼 지역의 CU·GS25·세븐일레븐·이마트24 등 지역화폐 가맹 편의점에서 사용할 수 있다.
단 성평등가족부 바우처 지원자는 중복 불가하며, 예산 소진 시 선착순 마감된다.
온라인 신청은 4일 14시부터 31일까지 '경기민원24' 홈페이지에서 오프라인은 읍·면·동 행정복지센터에서 예산 소진 시까지 가능하다. 시는 원활한 지급을 위해 3월 내 온라인 접수를 권고했다.
시 관계자는 "여성청소년의 경제적 부담을 줄여 건강한 성장을 돕겠다"며 "기존 대상자도 매년 재신청해야 하니 기간 내 접수 바란다"고 말했다.
