평택시, '반도체 공정 가스 저감 실증사업' 참여기업 모집

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시와 평택산업진흥원이 반도체 핵심 공정에서 사용되는 공정 가스 저감 기술의 실증과 사업화를 지원하기 위해 '2026년 반도체 공정 가스 저감 실증사업' 참여기업을 오는 6일까지 모집한다.
3일 평택시에 따르면 이번 사업은 한국생산기술연구원(KITECH)이 추진하는 '지산연 협력기반 기업생태계 전환기술개발사업'과 연계한 실증 단계 사업이다.
시는 지자체-기업-연구기관 간 협력을 통해 기술 신뢰성을 확보하고 후속 공동 연구개발(R&D) 및 중앙부처 지원사업으로 확장한다는 계획이다.
지원 대상은 평택시에 본사, 연구소 또는 공장을 등록한 중소·중견 제조기업으로 반도체 공정 가스 저감 또는 환경설비 분야의 기술·제품을 보유한 기업으로 실증 기간에 기술·인력 투입이 가능하고 KITECH와 협력 수행이 가능한 기업이면 신청할 수 있다.
사업 기간은 오는 4월부터 12월까지로 5개 사 내외를 선정할 예정이다. 선정 기업은 공공 실증 기반시설을 활용해 공정 가스 저감 성능, 공정 적합성, 연속 운전 안정성 등을 파일럿 규모로 검증받게 되며 추가로 KITECH 연계 기술 자문, 성능 개선 컨설팅, 후속 R&D 및 중앙부처 지원사업 연계 기획 등의 기술 고도화 지원도 제공된다.
신청은 진흥원 누리집 공지사항에서 신청서를 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.
평택산업진흥원 이학주 원장은 "반도체 산업의 지속가능성을 위해 환경 규제 대응과 탄소 저감 기술 확보가 필수적"이라며 "이번 실증사업이 지역 반도체 환경설비 기업의 기술 경쟁력 강화와 사업화 성과 창출의 발판이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
krg0404@newspim.com