경기도교육청안전교육관, 학생안전체험차량 '차차' 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청안전교육관은 2026년 찾아가는 학생안전체험차량 '차차' 운영을 3월부터 12월까지 운영한다고 3일 밝혔다.
도교육청에 따르면 '차차'는 유치원생과 초등학교 저학년 학생을 대상으로 하는 이동형 안전체험 교실로, 안전교육을 학교 현장으로 직접 제공하는 사업이다. 올해에는 상반기 91교, 하반기 71교 등 총 162교에서 약 2만 2000여 명이 참여할 예정이다.
이 안전 체험교육은 ▲자동 안전띠 체험 ▲지하철 안전 체험 ▲지진 체험 ▲생활안전 체험 ▲화재대피 체험 ▲횡단보도 안전 체험으로 이루어지며, 하루 최대 150명이 참여할 수 있다. 학생의 발달 단계에 맞춘 교육을 통해 실제 위기 상황에서의 대응 능력을 기르는 데 중점을 둔다.
임윤재 경기도교육청안전교육관장은 "체험 중심의 안전교육은 학생들이 직접 경험함으로써 위기 대응 능력을 기르는 효과적인 방법"이라며, "학교 현장을 직접 찾아가는 맞춤형 안전교육을 지속적으로 확대해 모든 학생이 안전을 일상에서 실천할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
