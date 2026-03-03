[프로농구] LG 창원 홈 4연전, 창원특례시 시티에디션 유니폼 착용

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프로농구 창원 LG가 홈 4연전에서 창원특례시 시티에디션 유니폼을 착용한다.
LG는 오는 6일 울산 현대모비스전부터 13일 서울 삼성전까지 홈 4연전에서 창원특례시 시티에디션 유니폼을 착용한다. LG는 2021~2022시즌부터 창원특례시 시티에디션 유니폼을 착용하고 있다.
이번 시티에디션 유니폼은 관중석을 가득 메운 "세바라기의 열정적인 응원"과 "선수들의 파워풀한 에너지"로 선수와 팬이 "하나의 팀"으로 연결되는 곳 "창원체육관"을 모티브로 더 스피디하고 파워풀한 LG세이커스의 이미지와 컬러를 유니폼에 담아내고자 했다.
'더 강해진 세이커스'를 상징하는 "BLACK"을 바탕으로 '노란 물결의 세바라기'를 상징하는 "YELLOW"와 '세이커스'의 "RED"를 포인트로 활용했다.
또한, 지난 시즌 우승을 기념하기 위해 창원체육관에 별과 창원시의 영문 레터링을 배치하였다.
창원시티에디션 유니폼은 6일 오후 5시에 세이커스 샵(온/오프라인)에서 동시 판매된다.
