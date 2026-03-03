'평창 은메달 역사' 여자 컬링 팀 킴, 17년 동행 마침표... 공식 해체 선언

김영미 은퇴···'안경 선배' 김은정과 김경애는 이적

막내 라인 김선영과 김초희는 팀 남기로 결정



[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 컬링 역사에 굵직한 발자취를 남긴 여자 컬링 대표팀 '팀 킴'(강릉시청)이 17년간의 동행에 마침표를 찍었다.

'팀 킴'은 지난 2일 SNS를 통해 "2009년 처음 결성된 우리가 2026년을 끝으로 한 팀으로서의 여정을 마무리한다"라고 밝혔다.

25일 오전 강원도 강릉 컬링센터에서 2018 평창동계올림픽 여자 컬링 한국과 스웨덴의 결승전이 열린 가운데 은메달을 획득한 김은정, 김경애, 김선영, 김영미, 김초희가 시상대에 올라 손을 흔들고 있다. /2018평창사진공동취재단

이어 "2009년부터 2026년까지 팬들의 응원 덕분에 우리의 시간은 더욱 빛날 수 있었다"라며 "팀 킴의 순간을 사랑해주고 함께해준 모든 분들께 진심으로 감사하다"라고 전했다.

'팀 킴'은 스킵 김은정, 서드 김경애, 세컨드 김초희, 리드 김선영, 얼터 김영미로 구성됐다. 이 가운데 '영미'라는 유행어로 대중적 인지도를 얻었던 김영미는 이번 해체와 함께 선수 생활을 마무리한다. '안경 선배'로 불리며 팀을 이끌었던 김은정과 김영미의 친동생 김경애는 새로운 팀으로 이적해 현역을 이어갈 계획이며, 김선영과 김초희는 강릉시청에 남는다.

팀 킴은 2018년 평창 동계올림픽에서 한국은 물론 아시아 컬링 역사상 최초로 올림픽 은메달을 목에 걸며 돌풍을 일으켰다.

지난 2월 평창 동계올림픽에서 은메달을 획득한 여자 컬링 대표팀 '팀 킴' [사진= 평창동계올림픽 공동 취재단]

두 번째 올림픽이었던 2022 베이징 동계올림픽에서는 라운드로빈 8위에 그쳐 4강 진출에는 실패했지만, 같은 해 캐나다에서 열린 세계선수권대회에서 한국 컬링 최초로 결승에 올라 준우승을 차지하며 국제 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

그러나 지난해 6월 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 출전권이 걸린 국가대표 선발전에서 경기도청에 밀리며 올림픽 3회 연속 출전의 꿈이 좌절됐다. 이후 팀은 해체를 결정했고, 17년간 이어온 동행을 정리하게 됐다.

팀 킴은 "2018 평창의 뜨거운 함성과 숨 막히던 긴장의 순간마다 우리는 늘 함께였다"라며 "서로에게 가장 든든한 친구이자 가족 같은 존재였다"라고 돌아봤다. 이어 "한 팀으로서의 시간은 여기서 멈추지만, 각자의 자리에서 새로운 도전을 시작하려 한다"라며 "비록 길은 달라지지만 서로를 향한 응원은 변함없을 것"이라고 덧붙였다.

wcn05002@newspim.com