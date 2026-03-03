문체부·관광공사, '관광두레 주민사업체' 공모…최대 1.1억 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 3일부터 31일까지 지역 주민이 직접 관광사업을 창업·운영하도록 지원하는 '2026년 관광두레 주민사업체'를 공모한다.
'관광두레'는 주민들이 지역 고유의 자원과 이야기를 바탕으로 숙박·식음·여행·체험·기념품 등 다양한 분야에서 관광사업체를 창업하고 지속 운영할 수 있도록 돕는 주민주도형 정책사업이다. 2013년 시작 이후 2025년까지 전국 152개 지역에서 1,411개 주민사업체를 지원하며 지역관광 생태계 기반을 넓혀왔다.
이번 공모는 올해 신규 선정된 울산(중구)·경기(광명)·강원(철원)·충남(서천)·전남(해남) 5개 지역을 포함해 전국 21개 지역을 대상으로 하며, 주민사업체 50개소 내외를 선발할 예정이다. 기존 16개 지역은 부산(수영구)·인천(중구)·광주(남구)·울산(동구)·경기(여주)·강원(태백)·충북(보은)·충남(당진)·전북(정읍)·전남(화순·진도)·경북(의성·영양)·경남(밀양·함안·함양)이다.
선정된 주민사업체에는 최대 5년간 1억 1,000만 원 범위에서 창업·경영 교육, 전문가 컨설팅(상품개발·디자인·홍보마케팅 등), 시범 사업, 브랜드 개발 등 단계별 맞춤형 지원이 제공된다. 지역별 '관광두레 PD'가 밀착 지원해 초기 시행착오를 최소화하고 사업체가 지역 대표 관광브랜드로 성장할 수 있도록 돕는다.
공모 대상은 관광 분야 창업을 계획하거나 기존 사업의 경영개선을 희망하는 지역주민 3인 이상의 공동체다. 서류평가·현장실사·발표평가를 거쳐 최종 선정하며, 참여를 희망하는 주민공동체는 해당 지역 관광두레 PD와 사전 협의 후 3월 31일 오후 2시까지 관광두레 누리집을 통해 신청하면 된다.
강동진 문체부 관광정책관은 "관광두레는 단순한 창업 보조사업이 아니라 5년간 단계별 맞춤 지원으로 자립 가능한 관광사업체를 육성해 지역관광 생태계 기반을 확충하는 사업"이라며 "지역 주민이 자기 삶과 이야기를 관광콘텐츠로 발전시키고 함께 성장하는 따뜻한 공동체가 전국으로 확산하길 기대한다"고 밝혔다.
