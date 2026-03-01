전남·광주 통합 준비체계 가동…27개 시군구 균형발전 육성

전남광주특별시 설치 특별법 국회 통과

대한민국 1호 광역통합, 조직·재정·사무 통합 권한 이양 가속

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전라남도는 1일 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법'이 국회를 통과함에 따라 광주·전남 통합 준비체계에 본격 착수했다고 밝혔다.

전남도는 320만 시·도민과 함께 이번 결정을 환영하며 27개 시군과 구의 균형발전과 미래산업 육성에 나선다.

이번 성과는 지난해 12월 28일 행정통합을 공식 제안한 이후 불과 59일 만에 이뤄진 것으로 이재명 대통령의 전폭적인 지원과 시도민의 뜨거운 염원이 하나로 모여 이뤄낸 결실이라는 점에서 의미가 크다.

국회 본회의장. [사진=뉴스핌 DB]

전남도는 오는 7월 출범 예정인 '전남광주특별시' 준비를 위해 행정통합추진기획단을 '행정통합실무준비단'으로 전환하고, 광주시와 공동으로 조직·재정·사무 통합의 세부계획 수립에 착수했다. 이달 중 조직을 국 단위 정식기구로 확대해 중앙정부 권한 이양에 따른 업무 인수와 제도 정비를 추진할 방침이다.

아울러 특별법 시행령 제정과 조례 마련 등 법률 세부 실행체계 구축에도 나선다. 법에 포함된 특례 사항 외에도 추가 권한 확보를 위해 중앙정부와 지속 협의할 예정이다.

산업 전략 부문에서는 지난 2월 23일 '400만 특별시 기업유치 전담반'을 구성해 권역별 맞춤형 유치 전략을 마련하고, 반도체·AI·에너지·이차전지 등 미래산업 육성에 속도를 낸다. 광주권·서부권·동부권·남부권 등 4대 권역별 'Y4-노믹스' 비전을 토대로 지역산업 경쟁력 강화를 추진한다.

또 주요 공공기관 이전·유치와 함께 2026여수세계섬박람회, 2028 G20 정상회의 유치 등 글로벌 행사를 통한 지역 활력 제고 방안도 병행한다. 문화예술 분야에서는 아시아문화전당을 중심으로 예술 인프라 확충과 국제문화행사 연계 강화로 도시 브랜드 경쟁력을 높일 계획이다.

전남도는 통합특별시의 균형발전과 사회안전망 확충을 위해 균형발전기금 운영방안을 마련하고, 농어촌·에너지·출생 기본소득 등 사회정책 과제도 단계적으로 검토한다.

전남도 관계자는 "특별법 통과에 따른 후속 절차를 차질 없이 추진해 통합특별시 출범이 안정적으로 이뤄지도록 행정적 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

