용인FC, K리그2 데뷔전 흥행 성공…1만521명 관중 속 2-2 무승부

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 시민프로축구단 용인FC가 1일 미르스타디움에서 천안시티FC와의 하나은행 K리그2 2026 홈 개막전을 치르며 프로 무대에 성공적으로 데뷔했다.

1일 하나은행 K리그2 홈 개막전이 열린 미르스타디움 모습.[출고=용인시]

창단 첫 경기인 이날 용인FC는 브라질 출신 공격수 가브리엘의 두 차례 페널티킥 골로 2-2 무승부를 기록, 승점 1점을 챙겼다. 입장료 낸 관중만 1만521명에 달해 K리그2 신생팀 중 최고 기록을 세우며 흥행 면에서 큰 성공을 거뒀다.

올해 1월 공식 창단한 용인FC는 이상일 시장의 구단주직과 시민 응원 속 김진형 단장, 최윤겸 감독, 이동국 기술감독 등을 영입하며 K리그2 도전을 준비해왔다.

경기 전 이상일 시장은 조아용 팝업스토어와 용인FC 공식 스토어 등을 방문, 관중들에게 감사를 전했다. 그는 경기장 입구 '중부권 광역급행철도(JTX) 민자적격성 조사 신속 통과 서명운동'에도 참여했다.

홈 개막전에는 이상일 시장 외 김승희 대한축구협회 전무이사, 한웅수 한국프로축구연맹 부총재, 시민 1만여 명이 운집했다. 정몽규 대한축구협회장은 김 전무를 통해 "축구 저변 확대에 감사" 메시지를 전달했다.

2026 동계올림픽 스노보드 빅에어 메달리스트 유승은(성복고) 선수가 매치볼 전달자로 나서 관중 호응을 얻었다.

이상일 시장이 1일 미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 홈 개막전에서 인사말을 하고 있다.[출고=용인시]

이상일 시장은 개막 축사에서 "3·1운동 107주년이자 용인시 승격 30주년인 역사적 날에 용인FC 데뷔전이 열린 점이 감격스럽다"고 말했다. 그는 "대한축구협회·연맹의 도움과 시민·후원자 성원으로 창단이 순조로웠다"며 "용인FC가 시민 자부심이 되는 팀이 되도록 구단주·시장으로서 지원하겠다"고 약속했다.

경기 후 이 시장은 "1만500명 넘는 관중이 확인한 시민 관심과 열기, 승점 1점으로 성공적 데뷔"라며 "앞으로 더 열심히 응원하겠다"고 밝혔다.

용인FC는 7일 수원FC 원정, 14일 김포FC 홈, 22일 화성FC 원정, 28일 수원삼성 홈 경기를 앞두고 있다.

