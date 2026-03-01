과천아카데미, 배우 겸 작가 차인표 초청 강연 25일 실시

신계용 시장 "시민의 일상에 배움과 성찰의 기회를 제공하는 시간이 되길"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 '과천아카데미' 2026년 첫 강연을 오는 25일 오후 7시 과천시민회관 소극장에서 개최한다고 1일 밝혔다.

과천아카데미 포스터. [사진=과천시]

이번 강연에는 배우 겸 작가 차인표를 초청해 '그들의 하루, 당신의 하루는 어땠나요?'를 주제로 이야기를 나눈다.

차인표 작가의 작품은 영국 옥스퍼드 대학교 필수 도서로 선정된 바 있으며, 작년에는 제14회 황순원문학상 신진상을 수상하기도 했다. 이번 강연에서는 타인의 삶을 바라보는 시선과 자신의 일상을 돌아보는 내용을 시민들과 공유할 예정이다.

2025년 7월 열린 과천아카데미 모습. [사진=과천시]

과천아카데미는 2003년 시작해 올해 23년째 운영되고 있는 과천시의 대표 평생교육 프로그램 중 하나이다. 인문학, 미래기술, 세대 공감 등 다양한 주제를 다루며, 토크콘서트와 학부모 아카데미 등 다양한 형식으로 운영되고 있다.

강연은 무료로 진행되며, 참여를 희망하는 시민은 오는 4일부터 평생학습포털을 통해 온라인으로 신청하거나 전화로 접수하면 된다.

과천아카데미 초청 강사_차인표. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "과천아카데미가 시민의 일상에 배움과 성찰의 기회를 제공하는 시간이 되길 바란다"라고 밝혔다.

