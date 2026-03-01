안양시, 3.1절 맞아 보훈광장의 애국지사 기념상 참배

최대호 시장 "독립운동의 역사를 시민의 일상 속에서 기억하고 계승해 나갈 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 제107주년 3·1절을 맞아 1일 오전 9시 동안구 갈산동 자유공원 내 보훈광장의 애국지사 기념상을 방문해 참배했다.

안양시가 1일 동안구 갈산동 자유공원 내 보훈광장의 애국지사 기념상을 방문해 참배했다. [사진=안양시]

이날 참배에는 최대호 안양시장과 광복회 안양시지회 회원 등 50여 명이 참석했다.

참석자들은 국권 회복을 위해 몸 바친 선열들의 고귀한 희생을 추모하며 3·1운동을 통해 우리 민족의 자주독립 의지를 선언한 3·1절의 역사적 의미를 되새겼다.

자유공원 보훈광장에는 한항길(한흥리)·원태우(원태근)·이재천·이재현 지사의 기념상이 설치돼 있다.

행사는 엄숙한 분위기 속에서 애국지사 기념상 앞 헌화와 묵념 순으로 진행됐으며, 안양 지역 독립운동의 역사를 기억하고, 후세에 올바른 국가관을 전달하겠다는 다짐을 함께 나눴다.

최대호 안양시장은 "순국선열의 고귀한 희생이 있었기에 지금의 대한민국과 안양이 존재할 수 있었다"며 "안양시는 앞으로도 독립운동의 역사를 과거의 이야기로 남겨두지 않고 교육과 문화, 시민의 일상 속에서 기억하고 계승해 나가겠다"고 밝혔다.

