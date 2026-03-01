시흥시, 3.1절 기념식 개최…"순국선열의 숭고한 독립 정신 기려"

임병택 시장 "숭고한 희생을 기억하고, 그 정신을 오늘의 책임·실천으로 이어갈 것"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 1일 시청 늠내홀에서 '하나된 우리, 자유를 외치다!'를 주제로 제107주년 3·1절 기념식을 열고 순국선열의 숭고한 독립 정신을 기렸다.

1일 시청 늠내홀에서 열린 3.1절 기념식에서 임병택 시흥시장이 기념사를 하고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 기념식은 국권 회복을 위해 헌신한 순국선열과 시흥 지역 3·1운동에 참여한 애국지사들의 나라사랑 정신을 되새기고, 독립의 의미를 시민과 함께 나누기 위해 마련됐다.

행사에는 임병택 시흥시장과 오인열 시흥시의회 의장, 김진경 경기도의회 의장, 오태근 광복회 시흥시지회장, 독립유공자 유가족, 보훈단체장, 시민 등 300여 명이 참석했다.

기념식은 기념영상 상영과 3·1운동 경과보고를 통해 지역 독립운동의 역사적 의미를 되짚는 시간으로 시작됐다.

이어 독립유공자 유족 대표와 시흥시청소년참여위원회 위원들이 함께 독립선언서를 낭독하며 세대를 넘어 계승되는 독립정신의 가치를 되새겼다. 이후 3·1절 노래 공연과 만세삼창이 이어져, 참석자들은 '대한독립 만세'를 외치며 하나 된 마음으로 선열들의 뜻을 기렸다.

임병택 시장은 기념사에서 "3·1운동은 우리 민족이 스스로 자유와 독립을 선언한 위대한 역사"라며 "선열들의 숭고한 희생을 기억하고, 그 정신을 오늘의 책임과 실천으로 이어가겠다"라고 밝혔다.

1일 시청 늠내홀에서 열린 3.1절 기념식에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=시흥시]

시는 앞으로도 국가유공자와 유가족에 대한 예우를 강화하고, 보훈의 가치를 시민과 함께 확산하는 다양한 정책과 교육·문화 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.

