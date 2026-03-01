박승원 광명시장 "시민주권·연대의 힘, 지속가능한 미래 광명 완성해 나갈 것"

박시장, 제107주년 3.1절 기념행사에서 시민주권 도시 비전 발표

지속가능한 도시, 기본사회 실현, 사람 중심 성장을 3대 핵심 방향으로 제시

K-아레나 유치 및 철도망 구축 등 광명시 미래 성장 기반 강화 추진

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 경기 광명시장이 시민주권의 위대한 정신을 계승해 온 시민들과 함께 유능한 광명을 만들어가겠다는 의지를 밝혔다.

박승원 광명시장이 1일 오전 광명시민회관 대공연장에서 열린 '제107주년 3.1절 기념행사'에서 기념사를 하고 있다. [사진=광명시]

박 시장은 1일 오전 광명시민회관 대공연장에서 열린 '제107주년 3.1절 기념행사'에서 "107년 전 울려 퍼진 독립선언은 국권 회복을 넘어, 왕정에서 민주공화국으로 나아가겠다는 위대한 시민혁명이었다"며 "그날의 연대와 용기가 오늘의 대한민국을 만들었듯, 시민주권의 힘과 연대의 힘으로 광명의 지속가능한 미래를 완성해 나가겠다"고 말했다.

이어 "대한민국 헌법 제1조의 '모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 문장을 도시 행정의 가장 단단한 기준으로 삼고 있다"며 "'시민은 도시 방향을 함께 결정하는 주권자'라는 원칙을 시정의 중심에 두고, 자유와 정의, 공동체 연대 위에 시민주권 도시를 더욱 굳건히 실현해 나가겠다"고 강조했다.

박 시장은 3.1운동 '시민주권 정신'을 계승하는 시정 운영의 3대 핵심 방향으로 ▲지속가능한 도시 완성 ▲기본사회 실현 ▲사람 중심 미래 성장을 제시했다.

박승원 광명시장(사진 가운데)이 1일 오전 광명시민회관 대공연장에서 열린 '제107주년 3.1절 기념행사'에서 참석자들과 만세삼창을 하고 있다. [사진=광명시]

우선 시민이 주인이 되는 '시민주권 도시'를 위해 정책 결정 전 과정을 투명하게 공개하고, 생활문화복지센터와 도서관 커뮤니티 공간 등 일상 속 소통 공간을 확충해 시민 연대의 토대를 더욱 단단히 할 계획이다.

또한 선조들이 꿈꾸던 차별 없는 세상을 위해 전국 최초로 제정한 '기본사회 조례'를 바탕으로 통합돌봄, 청년 공공임대주택, 대중교통비 지원 등 시민의 존엄한 삶을 보장하는 정책들을 한 단계 더 발전시켜 나갈 예정이다.

광명시흥 3기 신도시와 광명시흥 테크노밸리 등 대규모 개발 사업을 추진하는 과정에서도 성장의 속도와 규모보다 사람을 중심에 두고, 누구도 소외되지 않는 도시로 설계하겠다는 비전도 명확히 했다.

박승원 광명시장(사진 두 번째 줄 가운데)이 1일 오전 광명시민회관 대공연장에서 열린 '제107주년 3.1절 기념행사'에서 참석자들과 만세삼창을 하고 있다. [사진=광명시]

아울러 광명을 문화 경제 거점으로 도약하게 할 K-아레나를 유치하고, 교통 거점 도시로 도약하기 위해 7개 철도망 구축과 광역교통 개선 사업도 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.

박 시장은 "107년 전 맨손으로 역사를 바꾼 것은 권력이 아니라 시민의 용기였다"며 "그 용기를 잊지 않고 시민과 함께 유능한 광명을 완성하는 길을 흔들림 없이 걷겠다"고 말을 맺었다.

한편, 이날 기념식에는 독립유공자 유족, 보훈단체 회원, 시민 등 400여 명이 참석해 만세삼창과 독립선언서 낭독을 진행하며 3.1운동 정신을 기렸다. 독립 유공 시장 표창은 이지봉 애국지사의 후손인 이용남 님과 길창일 애국지사의 아들 길영훈 님에게 수여했다.

박승원 광명시장(사진 앞줄 오른쪽에서 두 번째)이 1일 오전 광명시민회관 대공연장에서 열린 '제107주년 3.1절 기념행사'에 참석한 청소년들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

특히 인공지능(AI)을 이용해 광명 지역에서 펼쳐졌던 3.1 만세운동의 현장을 생생하게 재현한 후 이어진 광명시 청년 예술인과 청소년들의 공연이 시민들에게 깊은 울림을 선사했다.

