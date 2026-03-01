의왕시, 3.1절 기념식 개최..."시민들과 함께 숭고한 정신 기려"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 1일, 제107주년 3·1절을 맞아 시청 대회의실에서 시민들과 함께 3·1운동의 숭고한 정신을 기리는 기념식을 개최했다.
시에 따르면 '기억하겠습니다! 그날의 함성, 오늘의 다짐, 내일의 희망'이라는 주제 아래, 열린 이번 기념식은 선열들의 독립 정신을 기리고 그 뜻을 의왕의 밝은 미래로 이어가기 위해 마련됐다.
행사에는 김성제 의왕시장과 김학기 시의회 의장, 이소영 국회의원, 시의원, 도의원, 광복회원, 보훈단체 회원, 시민 등 300여 명이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.
행사는 의왕시립소년소녀합창단의 식전 공연으로 막을 열었으며, 유광준 대한광복회 의왕시지회장 및 관내 초중고 학생 3명이 함께한 독립선언서 낭독, 유공자 표창, 김성제 의왕시장의 기념사, 팝페라그룹'포엣'의 기념 공연, 만세삼창 순으로 진행됐다.
김성제 의왕시장은 "3.1운동은 우리 민족이 하나 되어 자주독립의 의지를 세계에 알린 역사적인 사건"이라며, "선열들의 용기와 희생을 기억하는 것이 오늘을 살아가는 우리의 책임"이라고 강조했다.
이어 "독립유공자와 보훈가족이 존경받는 사회 분위기를 조성하고, 그분들의 숭고한 헌신에 보답할 수 있도록 관련 예우에 더욱 힘쓰겠다"고 덧붙였다.
