의왕시, 3.1절 기념식 개최..."시민들과 함께 숭고한 정신 기려"

김성제 시장 "숭고한 헌신에 보답할 수 있도록 관련 예우에 더욱 힘쓰겠다"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 1일, 제107주년 3·1절을 맞아 시청 대회의실에서 시민들과 함께 3·1운동의 숭고한 정신을 기리는 기념식을 개최했다.

의왕시, 제170주년 3.1절 기념식 개최. 김성제 의왕시장. [사진=의왕시]

시에 따르면 '기억하겠습니다! 그날의 함성, 오늘의 다짐, 내일의 희망'이라는 주제 아래, 열린 이번 기념식은 선열들의 독립 정신을 기리고 그 뜻을 의왕의 밝은 미래로 이어가기 위해 마련됐다.

행사에는 김성제 의왕시장과 김학기 시의회 의장, 이소영 국회의원, 시의원, 도의원, 광복회원, 보훈단체 회원, 시민 등 300여 명이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.

의왕시, 제170주년 3.1절 기념식 개최_만세삼창. [사진=의왕시]

행사는 의왕시립소년소녀합창단의 식전 공연으로 막을 열었으며, 유광준 대한광복회 의왕시지회장 및 관내 초중고 학생 3명이 함께한 독립선언서 낭독, 유공자 표창, 김성제 의왕시장의 기념사, 팝페라그룹'포엣'의 기념 공연, 만세삼창 순으로 진행됐다.

의왕시, 제170주년 3.1절 기념식 개최. [사진=의왕시]

김성제 의왕시장은 "3.1운동은 우리 민족이 하나 되어 자주독립의 의지를 세계에 알린 역사적인 사건"이라며, "선열들의 용기와 희생을 기억하는 것이 오늘을 살아가는 우리의 책임"이라고 강조했다.

의왕시, 제170주년 3.1절 기념식 개최_유공자 표창. [사진=의왕시]

이어 "독립유공자와 보훈가족이 존경받는 사회 분위기를 조성하고, 그분들의 숭고한 헌신에 보답할 수 있도록 관련 예우에 더욱 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

의왕시, 제170주년 3.1절 기념식 개최_의왕시립소년소녀합창단 공연. [사진=의왕시]

1141world@newspim.com