[LPGA] 유해란, HSBC 월드챔피언십 6위…시즌 3개 대회 연속 톱10

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 개막 이후 3개 대회 연속 톱10에 올랐다.

유해란은 1일 싱가포르 센토사 골프클럽(파72)에서 열린 HSBC 월드챔피언십 최종 4라운드에서 버디 4개와 보기 4개로 이븐파 72타를 기록했다. 최종 합계 10언더파 278타를 적어낸 그는 6위로 대회를 마쳤다. 우승은 14언더파 274타를 기록한 해나 그린(호주)에게 돌아갔다.

유해란. [사진=LPGA]

2023년 LPGA 투어 신인왕 출신인 유해란은 루키 시즌부터 지난해까지 매 시즌 1승씩 보태 통산 3승을 쌓았다. 이번 대회에서도 3라운드까지 선두와 1타 차 공동 3위를 달리며 지난해 5월 블랙데저트 챔피언십 이후 10개월 만의 우승을 노렸지만, 최종 라운드에서 타수를 줄이지 못하며 역전에는 실패했다.

유해란은 시즌 개막전인 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 공동 9위, 지난주 혼다 LPGA 타일랜드 공동 10위에 이어 이번 대회 6위로 시즌 최고 성적을 기록하며 3개 대회 연속 톱10 행진을 이어갔다.

공동 선두로 최종 라운드에 나선 그린은 이날 3타를 줄여 오스턴 김(미국)을 1타 차로 따돌리고 우승 상금 45만 달러(약 6억5000만원)를 차지했다. 그린은 2024년 이후 2년 만에 이 대회 정상에 복귀하며 투어 통산 7승째를 올렸다.

같은 호주 국적인 해나 그린(왼쪽)과 교포 선수 이민지. [사진=LPGA]

이민지(호주)는 공동 3위(11언더파 277타)에 자리했다. 황유민은 공동 18위(5언더파 283타), 김효주·최혜진·김세영은 공동 21위(4언더파 284타)를 기록했다.

지난주 혼다 타일랜드 우승자이자 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 공동 31위(2언더파 286타)에 머물렀다. 윤이나는 공동 41위(이븐파 288타), 고진영은 공동 47위(1오버파 289타), 김아림은 공동 52위(2오버파 290타)로 대회를 마쳤다.

