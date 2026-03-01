전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

이현중 28점 펄펄 날았지만…마줄스호, 일본에 72-78 역전패

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 니콜라스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자 농구대표팀이 일본 원정에서 끝까지 접전을 펼쳤지만 아쉽게 패했다.

한국은 1일(한국시간) 일본 오키나와 오키나와 아레나에서 열린 일본과 2027 국제농구연맹(FIBA) 카타르 농구월드컵 아시아 예선 1라운드 4차전에서 72-78로 졌다. 이로써 한국은 마줄스 감독이 지휘봉을 잡은 뒤 첫 경기인 지난달 27일 대만전에 이어 원정 2연패를 당하며 2승 2패가 됐다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 니콜라스 마줄스 감독이 1일 일본 원정에서 심각한 얼굴로 작전회의를 하고 있다. [사진=FIBA] 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

아시아 예선 1라운드는 내년 카타르에서 열릴 예정인 월드컵 본선을 향한 첫 관문이다. 16개 팀이 4개 조로 나눠 경쟁하는 1라운드에서 각 조 1∼3위에 오른 총 12개 팀이 2라운드에 진출한다. 이후 12개국이 2개 조로 나눠 치르는 2라운드에서 각 조 1∼3위, 그리고 4위 팀 중 성적이 좋은 1개국이 월드컵 본선 진출권을 얻는다.

이날 한국을 잡은 일본은 3승 1패로 B조 선두에 나섰다. 한국은 7월 3일 대만, 7월 6일 일본과 홈에서 5∼6차전을 치른다.

에이스 이현중은 3점슛 5개를 포함해 28점 11리바운드로 분전했다. 일본의 집중 견제 속에서도 공격의 중심을 잡으며 더블더블을 완성했다. 유기상(11점)과 안영준(10점 6리바운드 2어시스트)도 힘을 보탰고, 이승현(6점 4리바운드 2어시스트)은 공수에서 존재감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 이현중이 1일 일본 원정에서 돌파를 시도하고 있다. [사진=FIBA] 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

특히 '슈퍼 루키' 에디 다니엘의 활약이 눈길을 끌었다. 그는 4점 2리바운드 2스틸 1블록슛을 기록하며 대표팀에 에너지를 공급했다. 전방 압박 상황에서 스틸에 이은 앤드원 플레이, 골밑 수비와 허슬 플레이로 분위기를 끌어올렸다.

한국은 이정현-유기상-안영준-이현중-이승현을 선발로 내세우며 스몰 라인업을 가동했다. 1쿼터 초반 와타나베 유타의 덩크와 조시 호킨슨의 3점슛에 밀렸지만, 안영준의 점퍼를 기점으로 반격에 나섰다. 이정현의 외곽포와 이현중의 돌파가 살아나며 1쿼터를 16-15로 앞선 채 마쳤다.

2쿼터 역시 치열했다. 존 디펜스를 앞세워 일본의 공격을 묶은 한국은 이현중의 외곽포와 안영준의 속공 앤드원으로 맞섰다. 그러나 이승현이 공격 리바운드 과정에서 부상을 당한 뒤 수비 균열이 생겼고, 니시다 유다이와 카네치카에게 연속 3점슛을 허용했다. 문유현의 스틸 후 속공 득점으로 흐름을 끊었지만 전반은 38-42로 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 1일 한일전에 앞서 결전의 의지를 다지고 있는 한국 남자 농구대표팀. [사진=FIBA] 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

3쿼터는 저득점 공방전이었다. 양 팀 모두 강한 압박 수비를 펼친 가운데 다니엘의 활약이 빛났다. 스틸과 블록슛, 헬드볼 유도까지 이어지며 분위기를 바꿨고, 유기상의 연속 득점으로 55-54 역전에 성공했다.

4쿼터 초반 한국은 이승현의 점퍼, 유기상의 돌파, 이현중의 3점슛으로 62-56까지 달아났다. 그러나 일본은 와타나베와 호킨슨을 앞세워 추격했고, 바바 유다이의 3점슛까지 터지며 승부를 원점으로 돌렸다. 경기 막판 사이토 타쿠미의 공격이 살아나면서 흐름이 일본 쪽으로 기울었고, 한국은 마지막 고비를 넘지 못했다.

일본은 호킨슨이 24점 7리바운드로 골밑을 장악했고, 와타나베는 15점 7리바운드 3어시스트 2블록슛으로 후반에 힘을 보탰다. 니시다(12점), 사이토(9점)도 승리에 기여했다.

zangpabo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동