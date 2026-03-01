이현중 28점 펄펄 날았지만…마줄스호, 일본에 72-78 역전패

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 니콜라스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자 농구대표팀이 일본 원정에서 끝까지 접전을 펼쳤지만 아쉽게 패했다.

한국은 1일(한국시간) 일본 오키나와 오키나와 아레나에서 열린 일본과 2027 국제농구연맹(FIBA) 카타르 농구월드컵 아시아 예선 1라운드 4차전에서 72-78로 졌다. 이로써 한국은 마줄스 감독이 지휘봉을 잡은 뒤 첫 경기인 지난달 27일 대만전에 이어 원정 2연패를 당하며 2승 2패가 됐다.

니콜라스 마줄스 감독이 1일 일본 원정에서 심각한 얼굴로 작전회의를 하고 있다.

아시아 예선 1라운드는 내년 카타르에서 열릴 예정인 월드컵 본선을 향한 첫 관문이다. 16개 팀이 4개 조로 나눠 경쟁하는 1라운드에서 각 조 1∼3위에 오른 총 12개 팀이 2라운드에 진출한다. 이후 12개국이 2개 조로 나눠 치르는 2라운드에서 각 조 1∼3위, 그리고 4위 팀 중 성적이 좋은 1개국이 월드컵 본선 진출권을 얻는다.

이날 한국을 잡은 일본은 3승 1패로 B조 선두에 나섰다. 한국은 7월 3일 대만, 7월 6일 일본과 홈에서 5∼6차전을 치른다.

에이스 이현중은 3점슛 5개를 포함해 28점 11리바운드로 분전했다. 일본의 집중 견제 속에서도 공격의 중심을 잡으며 더블더블을 완성했다. 유기상(11점)과 안영준(10점 6리바운드 2어시스트)도 힘을 보탰고, 이승현(6점 4리바운드 2어시스트)은 공수에서 존재감을 드러냈다.

이현중이 1일 일본 원정에서 돌파를 시도하고 있다.

특히 '슈퍼 루키' 에디 다니엘의 활약이 눈길을 끌었다. 그는 4점 2리바운드 2스틸 1블록슛을 기록하며 대표팀에 에너지를 공급했다. 전방 압박 상황에서 스틸에 이은 앤드원 플레이, 골밑 수비와 허슬 플레이로 분위기를 끌어올렸다.

한국은 이정현-유기상-안영준-이현중-이승현을 선발로 내세우며 스몰 라인업을 가동했다. 1쿼터 초반 와타나베 유타의 덩크와 조시 호킨슨의 3점슛에 밀렸지만, 안영준의 점퍼를 기점으로 반격에 나섰다. 이정현의 외곽포와 이현중의 돌파가 살아나며 1쿼터를 16-15로 앞선 채 마쳤다.

2쿼터 역시 치열했다. 존 디펜스를 앞세워 일본의 공격을 묶은 한국은 이현중의 외곽포와 안영준의 속공 앤드원으로 맞섰다. 그러나 이승현이 공격 리바운드 과정에서 부상을 당한 뒤 수비 균열이 생겼고, 니시다 유다이와 카네치카에게 연속 3점슛을 허용했다. 문유현의 스틸 후 속공 득점으로 흐름을 끊었지만 전반은 38-42로 마쳤다.

1일 한일전에 앞서 결전의 의지를 다지고 있는 한국 남자 농구대표팀.

3쿼터는 저득점 공방전이었다. 양 팀 모두 강한 압박 수비를 펼친 가운데 다니엘의 활약이 빛났다. 스틸과 블록슛, 헬드볼 유도까지 이어지며 분위기를 바꿨고, 유기상의 연속 득점으로 55-54 역전에 성공했다.

4쿼터 초반 한국은 이승현의 점퍼, 유기상의 돌파, 이현중의 3점슛으로 62-56까지 달아났다. 그러나 일본은 와타나베와 호킨슨을 앞세워 추격했고, 바바 유다이의 3점슛까지 터지며 승부를 원점으로 돌렸다. 경기 막판 사이토 타쿠미의 공격이 살아나면서 흐름이 일본 쪽으로 기울었고, 한국은 마지막 고비를 넘지 못했다.

일본은 호킨슨이 24점 7리바운드로 골밑을 장악했고, 와타나베는 15점 7리바운드 3어시스트 2블록슛으로 후반에 힘을 보탰다. 니시다(12점), 사이토(9점)도 승리에 기여했다.

