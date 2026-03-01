[프로배구] 현대캐피탈, OK저축은행 완파…선두 대한항공과 승점 1점 차

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 2연패 중이던 현대캐피탈이 OK저축은행을 완파하며 선두 대한항공에 승점 1점 차로 다가섰다.

현대캐피탈은 1일 부산 강서체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 원정 경기에서 OK저축은행을 3-0(25-15 26-24 25-20)으로 눌렀다. 승점 3을 더한 현대캐피탈은 20승 12패, 승점 62를 기록하며 1위 대한항공(21승 10패·승점 63)을 턱밑까지 추격했다. 반면 6위 OK저축은행은 4연패 수렁에 빠지며 15승 17패, 승점 45에 머물러 3위 KB손해보험(승점 52)과 승점 차를 줄이지 못했다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 현대캐피탈 레오가 1일 OK저축은행과 부산 원정 경기에서 타점 높은 스파이크를 터뜨리고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

현대캐피탈 에이스 레오는 1세트에서만 블로킹 3개, 서브 에이스 1개를 포함해 12점을 몰아치며 코트를 지배했다. 반면 OK저축은행 주포 디미트로프는 공격 성공률이 20%에 그치며 타이밍을 맞추지 못했다. 신영철 감독은 1세트 중반 일본인 세터 하마다 쇼타까지 투입하며 변화를 꾀했지만, 흐름을 뒤집기에는 레오의 화력이 너무 뜨거웠다.​

승부는 2세트에서 갈렸다. OK저축은행이 끈질기게 물고 늘어지며 앞서갔지만, 레오가 20-22에서 강력한 직선 스파이크와 서브 에이스를 연달아 꽂아 넣으며 단숨에 분위기를 뒤집었다. 듀스로 이어진 24-24 상황에서 마침표를 찍은 건 토종 라인업이었다. 허수봉의 시원한 오픈 공격이 터졌고, 최민호가 중앙 블로킹을 성공시키며 26-24로 세트를 가져갔다.​

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 허수봉(오른쪽)과 신호진이 1일 OK저축은행과 부산 원정 경기에서 득점에 성공한 뒤 서로 격려하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

기세를 탄 현대캐피탈은 3세트 17-17에서 신호진과 허수봉이 연속 득점으로 점수 차를 벌렸고, 20-18에서는 리베로 김진영이 송희채의 강타를 완벽하게 걷어 올린 뒤 신호진이 후위 공격으로 마무리하며 3점 차를 만들었다. 이후 블랑 감독은 큰 변동 없이 주전 라인업으로 점수 차를 관리했고, 결국 셧아웃 스코어 25-20으로 경기를 끝냈다.​

이날 레오는 블로킹 3개, 서브 에이스 2개를 포함해 양 팀 최다인 25점을 올리며 친정 팀을 상대로 비수를 꽂았다. 허수봉도 공격 성공률 73.68%에 16점을 보태며 쌍포의 위력을 입증했다. 반면 OK저축은행은 디미트로프가 부진한 가운데 범실과 리시브 불안까지 겹치며 무너졌다.

