경기도교육청, 퇴직교원 훈·포장 및 표창장 전수

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 지난달 27일 경기과학고 대강당에서 퇴직 교원 727명을 대상으로 훈․포장 및 표창장 전수식을 개최했다. 이번 행사는 교육에 헌신한 퇴직 교원들의 노고를 기리고, 그들에게 존경과 감사를 전하기 위해 마련됐다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 27일 경기과학고 대강당에서 퇴직 교원 727명을 대상으로 훈․포장 및 표창장 전수식을 개최했다.[사진= 경기교육청]

1일 도교육청에 따르면 퇴직 교원들에게 수여된 훈.포장 내역은 황조근정훈장 85명, 홍조근정훈장 212명, 녹조근정훈장 151명, 옥조근정훈장 108명, 근정포장 81명이며, 표창장 대상자는 대통령표창 25명, 국무총리표창 21명, 교육부장관표창 44명으로 집계됐다.

행사에 참석한 임태희 교육감과 김진수 제1부교육감, 홍정표 제2부교육감은 퇴직 교원들의 성과를 축하했으며, 그들의 가족과 동료들도 함께 자리해 퇴직 교원들의 영예를 함께 나누었다.[사진= 경기교육청]

전수식은 축하 공연과 추억 및 희망을 나누는 시간, 임 교육감의 축사, 훈․포장 및 표창장 수여, 소감 발표 등이 순서대로 진행됐다. 특히 추억과 희망 나눔의 시간에서는 교직 생애에서 기억에 남는 순간을 담은 영상이 상영되어 참석자들로부터 큰 박수를 받았다.

임태희 교육감 "교직의 길은 끝나지만, 다시 교육이라는 새로운 길이 여러분을 기다리고 있다"며 "경기 교육은 앞으로도 아이들의 미래를 위한 선한 역할을 할 것"이라고 확신했다고 전했다.[사진= 경기교육청]

임태희 교육감은 퇴직 교원들에게 직접 축하의 인사를 전하며, 그들의 교육 헌신이 앞으로도 계속될 것이라고 응원했다. 그는 "교직의 길은 끝나지만, 다시 교육이라는 새로운 길이 여러분을 기다리고 있다"며 "경기 교육은 앞으로도 아이들의 미래를 위한 선한 역할을 할 것"이라고 확신했다.

