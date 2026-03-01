정준호 의원, 출판기념회서 '행정통합 방향' 제시

민주당 핵심 인사 등 3000여명 참석

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑)이 최근 출판기념회를 열고 통합 특별시가 나아갈 방향을 제시했다.

1일 의원실에 따르면 이번 출판기념회는 지난달 28일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열렸다. 전남광주특별시장 선거를 앞두고 자신의 정치적 소신을 밝히고 지지세를 결집하기 위한 행보로 풀이된다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 정준호 의원 출판기념회, [사진=본인] 2026.03.01

행사장에는 강득구 최고위원과 박지원·김태년·이해식·김성회·이건태 의원, 김영록 전남지사·강기정 광주시장 등이 참석했다.

또 민형배·안도걸·박균택·전진숙 국회의원, 김대중 전남교육감, 배우 이기영 등 민주당계 핵심 인사를 비롯해 시민 3000여명이 참석했다.

한준호·천준호 의원과 배우 정준호는 영상으로 축하를 보냈다.

정 의원은 출판기념회에서 가진 특별 강연에서 행정통합의 방향성을 제시하고 시민과 질의 응답 시간을 가졌다.

'정준호의 대화-호남을 듣다'는 그간 청년 정치인으로 활동하며 귀 기울여 들은 광주전남 시민들의 목소리 그리고 행정 통합 특별법 통과를 목전에 두고 통합특별시가 나아갈 방향을 정리해 담았다.

광주 시민과 분야별 전문가들을 대상으로 진행한 시정 현안 심층조사(FGI)를 바탕으로, 도시 경쟁력 약화에 대한 시민들의 문제의식과 대응 과제도 풀어냈다.

정 의원은 "말바우 시장에서 작은 분쟁을 해결하던 변호사로 시작해 지역 주민 한 분 한 분의 목소리를 모아 국회에서 풀어내기까지 그간 경청의 시간을 돌아보는 뜻 깊은 자리"였다며 "행정통합이 호남의 새로운 도약의 기회가 되도록 올바른 방향을 제시하며 끝까지 굳센 결기로 나아가겠다"고 밝혔다.

