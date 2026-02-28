고양시, 현장 목소리 듣기 '릴레이 소통' 이어가

이동환 고양시장, 통장회의 참석…주민 불편사항 등 소통행보

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양특례시는 행정의 최일선에서 발로 뛰는 통장들의 노고에 대한 감사와 함께 주민들의 생활 속 불편사항에 대해 논의하는 소통행보를 지속했다.

28일 고양시는 전날 마두1동 통장회의 현장을 방문해 진행한 이번 회의에서는 ▲고질적인 주차공간 확보 문제 ▲노후 공원 정비 ▲보도블럭 교체 등 주민 생활 밀접 건의사항에 대한 논의와 경제자유구역 지정과 지식융합단지 등 주민 주요 관심분야에 대한 현 상황 공유까지 폭넓게 이뤄졌다.

고양시 민생탐방 '마두1동 행정복지센터 통장회의' 모습. [사진=고양시] 2026.02.28 atbodo@newspim.com

이동환 고양특례시장은 "통장들은 행정과 현장을 잇는 공직 최일선 역할이니 행정기관과 주민들의 가교로서의 역할에 힘써달라"며 "주민의 목소리가 한 귀로 듣고 한 귀로 흐르지 않도록 여러분들이 전해주신 소중한 의견을 시정에 반영하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 이번 방문은 새해부터 시작한 '민생현장 소통'의 일환으로 3월에도 현장 소통 행보를 이어갈 예정이며, 수렴된 현장의 목소리는 관련 부서의 검토를 거쳐 즉각 조치하거나 중장기 계획에 반영할 방침이다.

