고양시, K-컬처밸리 현장 방문…신속 추진 촉구

이동환 시장 "안전 확보 병행돼야…인허가 지원 등 집중"

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 이동환 고양특례시장이 고양시의 핵심 숙원 사업인 K-컬처밸리 조성 현장을 방문해 사업 지연 사태를 타개하기 위한 차질 없는 추진을 강력히 주문했다고 28일 밝혔다.

전날 진행한 이번 현장 방문은 경기도가 기자회견을 통해 K-컬처밸리 조성 사업의 기본협약 체결을 당초 2월에서 12월로 연기한다고 발표한 데 따른 후속 조치다.

고양시는 이를 통해 시민들의 사업 지연 우려를 해소하고 현장 관계자들의 목소리를 직접 듣기 위해 나섰다. 시장은 이날 관계 공무원과 사업 관계자들로부터 라이브네이션과의 협의 현황 및 진행 상황에 대한 구체적인 보고를 받고 사업 부지 전반을 꼼꼼히 점검했다.

'K-컬처밸리' 조성 현장 방문 모습. [사진=고양시] 2026.02.28 atbodo@newspim.com

K-컬처밸리 사업은 우선협상대상자인 라이브네이션 측과의 협상 과정에서 기존 구조물에 대한 정밀안전점검 이슈가 불거지면서 기본협약 체결이 지연되고 있다. 이로 인해 대한민국 콘텐츠 산업의 핵심 거점으로 기대를 모았던 사업이 표류 위기에 처한 상황이다.

이 시장은 현장에서 "안전성 확보는 사업 완성도를 위한 필수 과정이지만, 이로 인해 사업 전체가 다시 표류해서는 안 된다"고 지적하며 "조속한 협약 체결과 정밀안전점검 기간 단축 등 사업 속도를 높일 실질적인 방안을 강구하라"고 강력히 지시했다.

이어 "K-컬처밸리는 단순한 공연장 건립을 넘어 고양시의 미래형 산업 생태계를 조성하는 핵심 동력"이라며 "사업 기간 단축을 위한 인허가 지원 등 가용한 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.

동행한 경기주택도시공사(GH) 관계자도 "정밀안전점검을 통해 불확실성을 조기에 해소하고 라이브네이션과의 기본협약이 조속히 체결될 수 있도록 전력을 다하겠다"고 응답했다. GH는 사업의 공공시설 확충과 민간 협상 추진을 담당하고 있으며, 이번 지연 사태의 핵심 당사자로 꼽힌다.

고양시는 이번 현장 방문 이후 경기도와 관계기관과 긴밀한 협의를 이어 사업 과정의 병목 현상을 해소할 방침이다.

atbodo@newspim.com