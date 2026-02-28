[프로배구] 현대건설, IBK 누르고 6연승 질주...1위 도로공사 맹추격

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자·한지용 인턴기자 = 현대건설이 IBK기업은행을 잡으며 우승경쟁을 향한 의지를 드러냈다. 파죽의 6연승이다.

현대건설은 28일 수원실내체육관에서 열린 2025-2026 V리그 여자부 IBK와의 6라운드 경기에서 세트 스코어 3-1(28-30, 25-14, 25-18, 25-21)로 승리했다.

승점 3을 추가한 2위 현대건설(21승 11패 승점 61)은 1위 도로공사(22승 10패 승점 63)와의 격차를 2로 좁혔다.

IBK는 이날 패배로 시즌 15승 17패(승점 47)를 기록, 5할 승률 복귀에 실패했다. 순위는 5위로 3위 흥국생명(승점 53)과의 거리를 좁히지 못했다.

현대건설은 '삼각편대' 카리 가이스버거(등록명 카리)-양효진-자스티스 야유치(등록명 자스티스)가 각각 22, 19, 17점을 따내며 크게 활약했다. 이예림도 경기를 끝내는 서브 에이스 포함 13점으로 팀 승리에 힘을 보탰다. 팀 블로킹 6-3, 서브 7-4, 범실 18-24로 경기력 측면에서도 우세했다.

IBK 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)은 무릎 부상 중에도 27점을 올리는 등 투혼을 발휘했지만, 팀 패배를 막지 못했다.

1세트는 IBK가 경기 초반 12-4까지 벌리며 우세했다. 하지만 현대건설이 끈질기게 추격한 끝에 20-20 동점을 이루는 데 성공했다. 이후 한 점씩 주고 받은 양팀은 24-24로 듀스에 돌입했다. 듀스에서도 치열한 공방전 끝에 육서영의 공격 득점에 이어 최정민의 시간차 공격 득점으로 IBK가 30-28로 1세트를 따냈다.

2, 3세트는 현대건설이 가져오며 역전에 성공했다. 2세트 초반부터 강한 공격력을 보여준 현대건설은 11-4까지 점수 차를 벌렸다. 이후에도 안정적인 경기력을 보이며 25-14로 2세트를 따냈다. 3세트 초반에는 치열한 접전이 펼쳐졌으나 경기 중후반부터 현대건설이 분위기를 주도하며 25-18로 웃었다.

4세트는 현대건설이 초반 앞섰으나 IBK가 끈질기게 따라붙었다. 끝내 15-15 동점을 만들었다. 하지만 IBK가 17-17 동점 상황에서 육서영의 연속 범실로 다시 흔들렸다. 경기 막판 24-21로 점수 차가 벌어졌고 매치 포인트에서 이예림이 서브 에이스를 기록하며 현대건설은 연승을 이어가는데 성공했다.

